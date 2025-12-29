Верховный Суд подтвердил переквалификацию с тяжких на легкие телесные повреждения в деле избиения в ночном клубе Луцка

ВС: Ровенский апелляционный суд пришел к обоснованному выводу о неправильном применении местным судом закона Украины об уголовной ответственности в части квалификации действий обвиняемой.

Верховный Суд оставил без изменений решение Ровенского апелляционного суда по делу 36-летней жительницы Луцка, которую ранее осудили за нанесение тяжких телесных повреждений. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Обстоятельства дела

Драка между обвиняемой и потерпевшей произошла в одном из луцких ночных клубов в феврале 2018 года. Во время словесного конфликта обвиняемая, которой на тот момент было 28 лет, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, нанесла несколько ударов стеклянным бокалом по лицу потерпевшей, причинив ей телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы с сотрясением головного мозга, резано-рваные раны лица.

Согласно приговору местного суда, женщина осуждена по ч.1 ст. 121 УК к наказанию в виде лишения свободы на срок 5 лет и на основании ст. 75 УК осужденная освобождена от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком продолжительностью три года.

Кроме того, с осужденной в пользу потерпевшей взыскано более 2 500 гривен в возмещение материального ущерба, а также по 30 000 гривен — морального ущерба и расходов на правовую помощь.

Решение апелляционного суда

Постановлением Ровенского апелляционного суда приговор суда первой инстанции в отношении обвиняемой отменен, а ее действия переквалифицированы с ч. 1 ст. 121 УК на ч. 2 ст. 125 УК. Этим же судебным решением осужденная освобождена от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 125 этого Кодекса в связи с истечением сроков давности, а уголовное производство — закрыто.

Гражданский иск потерпевшей оставлен без рассмотрения.

Отметим, что Верховный Суд дважды отменял постановления Волынского апелляционного суда, которыми изменена квалификация действий осужденной с умышленных тяжких телесных повреждений на умышленные легкие, обвиняемая освобождалась от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, а уголовное производство закрывалось, и назначалось новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции, в последний раз — в Ровенском апелляционном суде.

Кассационная жалоба и позиция Верховного Суда

Прокурор, не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции, обжаловал его в Верховном Суде. Ссылаясь на существенные нарушения требований уголовного процессуального закона и неправильное применение закона Украины об уголовной ответственности, просил его отменить и назначить новое судебное рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Позицию стороны обвинения поддержала потерпевшая. Обвиняемая и ее защитники возразили против удовлетворения кассационной жалобы прокурора.

Верховный Суд, оставляя обжалуемое постановление Ровенского апелляционного суда без изменений, а кассационную жалобу стороны обвинения — без удовлетворения, принял во внимание следующее.

Проверяя приговор в отношении обвиняемой, в частности, по апелляционным жалобам обвиняемой и прокурора, Ровенский апелляционный суд с соблюдением требований ст. 94 Уголовного процессуального кодекса Украины повторно исследовал обстоятельства этого уголовного производства и пришел к обоснованному выводу, что местный суд неправильно применил закон Украины об уголовной ответственности в части квалификации действий обвиняемой.

Принимая решение о переквалификации действий обвиняемой, коллегия судей приняла во внимание показания потерпевшей, которая указала, что оперативные операции по удалению рубцов ей не проводили, однако делали другие косметологические процедуры, а также показания обвиняемой, которая не отрицала сам факт нанесения потерпевшей телесных повреждений, однако подчеркивала, что такие имеют признаки легких.

Эксперт, которая была председателем судебно-медицинской экспертной комиссии при проведении комиссионной судебно-медицинской экспертизы, разъяснила суду, что рубцы у потерпевшей не считаются неисправимыми и могут быть удалены путем послойного шлифования кожи, которое не является хирургической операцией.

Учитывая приведенные данные, в частности о наличии на лице потерпевшей рубцов, которые устраняются путем проведения дермобразии кожи, оценив внешний вид лица, не имеющего признаков изуродования, Ровенский апелляционный суд пришел к убеждению, что действия осужденной следует квалифицировать по ч. 2 ст. 125 УК как умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья.

С такими выводами согласился Верховный Суд по следующим основаниям.

Травма может быть расценена как тяжкое телесное повреждение, если будет признано, что в результате ее причинения лицо непоправимо изуродовано.

Под поправимостью повреждения необходимо понимать значительное уменьшение выраженности патологических изменений (рубца, деформации, нарушения мимики и т. п.) со временем или под действием нехирургических средств. Зато когда для их устранения необходимо хирургическое вмешательство, то повреждение лица считается непоправимым.

Понятие обезображивания — не медицинское, поэтому право квалифицировать повреждение лица как обезображивание принадлежит к компетенции следователя и суда. В то же время судебно-медицинский эксперт определяет вид повреждения, его особенности, механизм образования и устанавливает, является ли это повреждение поправимым или непоправимым.

Таким образом, для квалификации действий лица по ч. 1 ст. 121 УК, то есть умышленного тяжкого телесного повреждения по признаку непоправимого увечья лица, необходимо одновременное наличие двух обстоятельств: 1) патологических изменений лица, которые его искажают, придают отвратительность, отталкивают от себя и 2) для устранения этих изменений необходимо хирургическое вмешательство.

С целью проверки кассационной жалобы, в части, где прокурор оспаривает выводы апелляционного суда, рассмотрены материалы уголовного производства, в частности фотоснимки лица потерпевшей, и оснований для сомнений в правильности приведенных выше выводов апелляционного суда коллегия судей суда кассационной инстанции не нашла, учитывая, что рубцы на лице потерпевшей не придают ему неприятного вида, не свойственного нормальному человеческому лицу.

Сами по себе такие рубцы, которые по заключению экспертов могут быть устранены путем проведения дермобразии кожи, не могут свидетельствовать о неправильности переквалификации действий осужденной с ч. 1 ст. 121 УК на ч.2 ст. 125 этого Кодекса.

Таким образом, определение апелляционного суда соответствует требованиям статей 370 и 419 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Оснований считать, что суд апелляционной инстанции не выполнил указания Верховного Суда, изложенные в постановлении от 17 августа 2023 года, и надлежащим образом не мотивировал свои выводы, нет.

