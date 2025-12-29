  1. В Украине

НБУ уточнил порядок отзыва валютных лицензий небанковских учреждений

21:37, 29 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Изменения касаются небанковских финансовых учреждений и операторов почтовой связи.
НБУ уточнил порядок отзыва валютных лицензий небанковских учреждений
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк Украины с целью повышения правовой определенности уточнил порядок отзыва (аннулирования) лицензий на осуществление валютных операций небанковскими финансовыми учреждениями, кроме центрального контрагента, а также операторами почтовой связи. Речь идет о лицензиях на валютные операции, за исключением операций по торговле валютными ценностями в наличной форме.

По данным НБУ, Изменениями определено, что лицензия на осуществление валютных операций отзывается в случае принятия Национальным банком решения об отзыве лицензии на соответствующий вид деятельности по предоставлению финансовых услуг или о прекращении авторизации деятельности по предоставлению всех финансовых платежных услуг. Также основанием для отзыва является исключение из лицензии отдельного вида финансовой услуги, которая одновременно включена в валютную лицензию, сужение объема такой лицензии или прекращение авторизации деятельности по предоставлению отдельного вида финансовой платежной услуги, если валютная лицензия не охватывает другие валютные операции.

Отдельно урегулированы случаи отзыва лицензии в отношении конкретных валютных операций. Такое решение принимается в случае исключения из лицензии отдельного вида финансовой услуги, сужения объема лицензии в отношении соответствующей услуги, прекращения авторизации деятельности по предоставлению отдельного вида финансовой платежной услуги или прекращения отдельных видов финансовых услуг или операций, определенных в решении Национального банка, которые также были включены в валютную лицензию.

В то же время установлено, что лицензия на осуществление валютных операций, полностью или в части отдельных операций, считается отозванной со дня доведения соответствующего решения Национального банка до сведения небанковского учреждения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НБУ Нацбанк банк

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Выплаты военным за ранения и инвалидность: сколько составляет единоразовая денежная помощь в 2026 году

Размер единоразовой помощи военным напрямую зависит от группы инвалидности и причин ранения — в 2026 году суммы растут вместе с прожиточным минимумом.

Правительство выделило более 8 млрд грн из резервного фонда на компенсации за уничтоженное жильё

Владельцы разрушенного имущества получат компенсацию.

Украинцам хотят разрешить платить только за фактически потребленные тепло и свет – внесен законопроект

Законопроект предлагает исключить норму, которая заставляет платить за минимальные объёмы тепла и воды, даже если потребители их не использовали.

В Раде хотят поручить правительству пересмотреть соглашения с МВФ по ФЛП

Парламент зарегистрировал проект постановления, которым предлагает поручить Правительству начать переговоры с Международным валютным фондом о смягчении налогов для ФЛП.

Из проекта нового Уголовного кодекса исчезнут грабеж, разбой и мошенничество: что придет им на замену

Рабочая группа по разработке нового Уголовного кодекса предлагает попрощаться с классическими составами преступлений, к которым давно привыкли юристы и общество.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]