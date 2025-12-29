НБУ уточнил порядок отзыва валютных лицензий небанковских учреждений

Изменения касаются небанковских финансовых учреждений и операторов почтовой связи.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк Украины с целью повышения правовой определенности уточнил порядок отзыва (аннулирования) лицензий на осуществление валютных операций небанковскими финансовыми учреждениями, кроме центрального контрагента, а также операторами почтовой связи. Речь идет о лицензиях на валютные операции, за исключением операций по торговле валютными ценностями в наличной форме.

По данным НБУ, Изменениями определено, что лицензия на осуществление валютных операций отзывается в случае принятия Национальным банком решения об отзыве лицензии на соответствующий вид деятельности по предоставлению финансовых услуг или о прекращении авторизации деятельности по предоставлению всех финансовых платежных услуг. Также основанием для отзыва является исключение из лицензии отдельного вида финансовой услуги, которая одновременно включена в валютную лицензию, сужение объема такой лицензии или прекращение авторизации деятельности по предоставлению отдельного вида финансовой платежной услуги, если валютная лицензия не охватывает другие валютные операции.

Отдельно урегулированы случаи отзыва лицензии в отношении конкретных валютных операций. Такое решение принимается в случае исключения из лицензии отдельного вида финансовой услуги, сужения объема лицензии в отношении соответствующей услуги, прекращения авторизации деятельности по предоставлению отдельного вида финансовой платежной услуги или прекращения отдельных видов финансовых услуг или операций, определенных в решении Национального банка, которые также были включены в валютную лицензию.

В то же время установлено, что лицензия на осуществление валютных операций, полностью или в части отдельных операций, считается отозванной со дня доведения соответствующего решения Национального банка до сведения небанковского учреждения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.