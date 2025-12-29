  1. В Україні

НБУ уточнив порядок відкликання валютних ліцензій небанківських установ

21:37, 29 грудня 2025
Зміни стосуються небанківських фінансових установ і операторів поштового зв’язку.
Національний банк України з метою підвищення правової визначеності уточнив порядок відкликання (анулювання) ліцензій на здійснення валютних операцій небанківськими фінансовими установами, крім центрального контрагента, а також операторами поштового зв’язку. Йдеться про ліцензії на валютні операції, за винятком операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.

За даними НБУ, Змінами визначено, що ліцензія на здійснення валютних операцій відкликається у разі ухвалення Національним банком рішення про відкликання ліцензії на відповідний вид діяльності з надання фінансових послуг або про припинення авторизації діяльності з надання всіх фінансових платіжних послуг. Також підставою для відкликання є виключення з ліцензії окремого виду фінансової послуги, яка одночасно включена до валютної ліцензії, звуження обсягу такої ліцензії або припинення авторизації діяльності з надання окремого виду фінансової платіжної послуги, якщо валютна ліцензія не охоплює інших валютних операцій.

Окремо врегульовано випадки відкликання ліцензії щодо конкретних валютних операцій. Таке рішення приймається у разі виключення з ліцензії окремого виду фінансової послуги, звуження обсягу ліцензії щодо відповідної послуги, припинення авторизації діяльності з надання окремого виду фінансової платіжної послуги або припинення окремих видів фінансових послуг чи операцій, визначених у рішенні Національного банку, які також були включені до валютної ліцензії.

Водночас встановлено, що ліцензія на здійснення валютних операцій, повністю або в частині окремих операцій, вважається відкликаною з дня доведення відповідного рішення Національного банку до відома небанківської установи.

НБУ Нацбанк банк

Стрічка новин

Блоги
Публікації
