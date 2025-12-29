Что приготовить на Новый год 2026 – советы, табу и готовые рецепты

Символ 2026 года, Огненный Конь, диктует цвета, продукты и блюда для праздничного стола – от специй и мяса до запрещенных ингредиентов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Грядущий 2026 год, согласно восточному календарю, пройдет под покровительством Красного Огненного Коня. Именно поэтому особое внимание рекомендуют уделить новогоднему меню и оформлению праздничного стола. Считается, что правильно подобранные блюда и цветовая гамма могут символически задобрить животное-покровителя года.

Для сервировки рекомендуют использовать красные, желтые и золотые оттенки. Блюда должны быть яркими, нестандартными и легкими — такими, которые соответствуют образу активного и динамичного Огненного Коня. Согласно распространенным рекомендациям, такая подборка блюд ассоциируется с благосостоянием и благополучием в новом году.

Ингредиенты, которые советуют добавить в меню

Характер Огненного Коня связывают с яркостью и движением, поэтому в блюда советуют добавлять ароматные специи — имбирь, куркуму, корицу, кардамон. Также уместными считаются экзотические фрукты, в частности манго, ананас и гранат.

Для поклонников более традиционных продуктов предлагают обратить внимание на свеклу, краснокочанную капусту и красный болгарский перец — они помогут сохранить нужную цветовую гамму. В то же время конина считается главным табу новогоднего стола, ведь ее подача расценивается как неуважение к символу года.

Что не рекомендуют готовить на Новый год 2026

Среди нежелательных блюд называют слишком острую пищу, жирные мясные блюда с большим количеством масла, салаты с майонезом и десерты с масляными кремами. Также советуют ограничить употребление крепкого алкоголя.

При этом горячие блюда на праздничном столе должны быть обязательно, но они не должны перегружать организм. Лошадь ассоциируется с легкостью и грацией, поэтому еда должна быть питательной, но не тяжелой.

Запеченный картофель с курицей и помидорами

Для приготовления этого блюда понадобятся: 270 г картофеля, 150 г куриного филе, 150 г помидоров, 100 г лука, 2–3 зубчика чеснока, 100 г твердого сыра, 0,5 ч. л. карри, соль, перец и петрушка.

Куриное филе моют, нарезают кубиками и смешивают с чесноком, солью, перцем и карри. Лук и морковь нарезают кольцами. В пергамент выкладывают слоями картофель, овощи и курицу, сверху добавляют помидоры. Блюдо запекают при 180 градусах 20-25 минут, после чего посыпают сыром и готовят еще 15-20 минут до готовности. Перед подачей украшают петрушкой.

Куриные голени в слоеном тесте

Для этого блюда нужны: 8 куриных голеней, 1/4 стакана сливочного масла, 1/2 стакана соуса барбекю, 240 г слоеного теста, 1 яйцо, 2 ч. л. пармезана, 2 ч. л. итальянских специй, 2 ч. л. жареного кунжута.

Голени очищают от кожи, обжаривают с маслом и соусом барбекю, после чего тушат под крышкой около 30 минут и оставляют остывать. Тесто нарезают треугольниками, выкладывают на противень, смазывают яйцом, посыпают сыром и специями. На каждый кусок кладут голень, заворачивают в тесто, смазывают яйцом и посыпают кунжутом. Запекают при 180 градусах 15-20 минут до золотистого цвета.

Запеченная говядина в горчично-медовой глазури

Для приготовления используют 1 кг говядины, 1 ст. л. горчицы, 1 ст. л. сушеного чеснока, 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. молотого перца, 1 ст. л. зернистой горчицы и 1 ст. л. меда.

Мясо промывают, обсушивают, натирают специями и маринуют в холодильнике от 2 до 12 часов. После этого оставляют при комнатной температуре на 30-40 минут. Говядину заворачивают в фольгу и запекают при 220 градусах 30 минут, затем еще два часа при 170 градусах. В конце мясо смазывают смесью горчицы и меда и запекают еще 15 минут. Перед подачей блюду дают «отдохнуть» в фольге 7-10 минут.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.