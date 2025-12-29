Що приготувати на Новий рік 2026 – поради, табу і готові рецепти

Символ 2026 року, Вогняний Кінь, диктує кольори, продукти та страви для святкового столу – від спецій і м’яса до заборонених інгредієнтів.

Прийдешній 2026 рік, згідно зі східним календарем, мине під заступництвом Червоного Вогняного Коня. Саме тому особливу увагу радять приділити новорічному меню та оформленню святкового столу. Вважається, що правильно підібрані страви та кольорова гама можуть символічно задобрити тварину-покровителя року.

Для сервірування рекомендують використовувати червоні, жовті та золоті відтінки. Страви мають бути яскравими, нестандартними та легкими — такими, що відповідають образу активного й динамічного Вогняного Коня. Згідно з поширеними рекомендаціями, така добірка страв асоціюється з добробутом і благополуччям у новому році.

Інгредієнти, які радять додати до меню

Характер Вогняного Коня пов’язують із яскравістю та рухом, тому у страви радять додавати ароматні спеції — імбир, куркуму, корицю, кардамон. Також доречними вважаються екзотичні фрукти, зокрема манго, ананас і гранат.

Для прихильників традиційніших продуктів пропонують звернути увагу на буряк, червонокачанну капусту та червоний болгарський перець — вони допоможуть зберегти потрібну кольорову гаму. Водночас конина вважається головним табу новорічного столу, адже її подання розцінюють як неповагу до символу року.

Що не рекомендують готувати на Новий рік 2026

Серед небажаних страв називають надто гостру їжу, жирні м’ясні страви з великою кількістю олії, салати з майонезом і десерти з масляними кремами. Також радять обмежити вживання міцного алкоголю.

При цьому гарячі страви на святковому столі мають бути обов’язково, але вони не повинні перевантажувати організм. Кінь асоціюється з легкістю та грацією, тому їжа має бути поживною, але не важкою.

Запечена картопля з куркою та помідорами

Для приготування цієї страви знадобляться: 270 г картоплі, 150 г курячого філе, 150 г помідорів, 100 г цибулі, 2–3 зубчики часнику, 100 г твердого сиру, 0,5 ч. л. карі, сіль, перець і петрушка.

Куряче філе миють, нарізають кубиками та змішують із часником, сіллю, перцем і карі. Цибулю та моркву нарізають кільцями. У пергамент викладають шарами картоплю, овочі та курку, зверху додають помідори. Страву запікають при 180 градусах 20-25 хвилин, після чого посипають сиром і готують ще 15-20 хвилин до готовності. Перед подачею прикрашають петрушкою.

Курячі гомілки в листковому тісті

Для цієї страви потрібні: 8 курячих гомілок, 1/4 склянки вершкового масла, 1/2 склянки соусу барбекю, 240 г листкового тіста, 1 яйце, 2 ч. л. пармезану, 2 ч. л. італійських спецій, 2 ч. л. смаженого кунжуту.

Гомілки очищають від шкірки, обсмажують із маслом і соусом барбекю, після чого тушкують під кришкою близько 30 хвилин і залишають охолоджуватися. Тісто нарізають трикутниками, викладають на деко, змащують яйцем, посипають сиром і спеціями. На кожен шматок кладуть гомілку, загортають у тісто, змащують яйцем і посипають кунжутом. Запікають при 180 градусах 15-20 хвилин до золотистого кольору.

Запечена яловичина в гірчично-медовій глазурі

Для приготування використовують 1 кг яловичини, 1 ст. л. гірчиці, 1 ст. л. сушеного часнику, 1 ч. л. солі, 0,5 ч. л. меленого перцю, 1 ст. л. зернистої гірчиці та 1 ст. л. меду.

М’ясо промивають, обсушують, натирають спеціями та маринують у холодильнику від 2 до 12 годин. Після цього залишають при кімнатній температурі на 30-40 хвилин. Яловичину загортають у фольгу й запікають при 220 градусах 30 хвилин, потім ще дві години при 170 градусах. Наприкінці м’ясо змащують сумішшю гірчиці й меду та запікають додаткові 15 хвилин. Перед подачею страві дають «відпочити» у фользі 7-10 хвилин.

