Алкоголь на новогодние праздники: как воздержаться и что делать, если «перебрали»

Украинцам дали несколько советов, что делать, если «перебрали» алкоголя на праздники.

Фото: espreso.tv

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Застолье — это отличная возможность собраться всей семьей и отпраздновать новогодние праздники. Но знаете ли вы элементарные вещи, которые нельзя делать во время употребления алкоголя? О них напомнил Тернопольский областной центр контроля и профилактики заболеваний.

Как уменьшить количество алкоголя в период праздников?

Избегайте «триггеров». Если определенные люди или места побуждают вас к употреблению алкоголя, старайтесь их избегать или практикуйте способы вежливого отказа.

Не покупайте алкоголь заранее и в большом количестве, чтобы не выпить больше, чем планировали.

Боритесь со стрессом здоровыми способами. Злоупотребление алкоголем часто является ошибочной попыткой справиться со стрессом. Найдите более здоровые альтернативы, например прогулки на свежем воздухе, спорт, медитацию или другие техники расслабления.

По возможности замените алкогольные напитки безалкогольными аналогами. Они имеют похожий вкус и не содержат спирта. К тому же ассортимент такой продукции очень разнообразен.

Кроме того, помните:

Не садитесь за руль, если выпили. Даже небольшие дозы алкоголя могут повлиять на самочувствие и реакцию.

Употребление алкоголя повышает артериальное давление. Сочетание алкоголя с лекарствами может привести к непредсказуемым последствиям и даже смерти.

Что делать, если вы все же «перебрали» алкоголя на праздники?

Различные народные методы избавления от похмелья, которые передавались из поколения в поколение, не работают — эффективность ни одного из них не была научно доказана. А некоторые из них могут нанести больше вреда, чем пользы.

Чего не стоит делать при алкогольной интоксикации?

- Выпивать еще алкоголь при похмелье.

Этот способ не работает. Употребление даже небольшого количества алкоголя на следующее утро мешает организму восстанавливаться. В результате похмелье затянется. Не употребляйте алкогольные напитки как минимум 48 часов после того, как много выпили.

- Есть что-то жирное.

Жирная пища может навредить и без того раздраженному желудку, вызвать или усилить тошноту и ухудшить самочувствие. Отдайте предпочтение легким блюдам в небольшом количестве: кисломолочным продуктам или заваренной овсянке.

- Пить кофе.

Чашка кофе может взбодрить и помочь при слабости, но не в случае похмелья. Кофеин обладает мочегонным эффектом и может привести к еще большему обезвоживанию организма. Вместо этого необходимо пить больше воды — это поможет вывести алкоголь и поддержать водный баланс.

- Пропускать приемы пищи.

Когда вас тошнит и не хочется даже вставать с постели, отказ от еды может показаться хорошей идеей. Однако это может привести к снижению уровня сахара в крови и ухудшить самочувствие.

- Отсыпаться весь следующий день.

Лучшее, что вы можете сделать утром, — встать с постели и начать двигаться. Алкоголь выводится из организма двумя способами: с мочой и дыханием. Поэтому вставайте и гуляйте. Прогулка на свежем воздухе поможет улучшить самочувствие.

- Пить спортивные напитки с электролитами или даже ставить капельницы для восстановления электролитного баланса.

Исследования не выявили связи между степенью нарушения электролитного баланса и тяжестью похмелья, а также влияния добавленных электролитов на его выраженность. У большинства людей организм быстро восстанавливает баланс электролитов, как только прекращается действие алкоголя.

Что действительно помогает при похмелье?

Время. Чтобы прошли последствия употребления алкоголя, необходимо дождаться, пока организм полностью выведет токсичные продукты метаболизма алкоголя и восстановятся уровень жидкости, раздраженные ткани и мозговая активность. Ускорить эти процессы невозможно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.