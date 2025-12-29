Как обновить данные в реестре ветеранов войны для корректного отображения е-Удостоверения ветерана в «Дії» — разъяснение

Если данные о статусе лица переданы в Единый государственный реестр ветеранов войны, то е-Удостоверение в «Дії» будет найдено и отображено.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство по делам ветеранов Украины напомнило, как обновить данные в Едином государственном реестре ветеранов войны для корректного отображения е-Удостоверения ветерана в «Дії».

«Если данные о вашем статусе переданы в Единый государственный реестр ветеранов войны (ЕГРВВ), ваше е-Удостоверение в «Дії» будет найдено и отображено. Если документ не найден, Минветеранов поможет выяснить причину, почему информация отсутствует в Реестре, и предоставит алгоритм дальнейших действий», — говорится в заявлении.

Статус учасника бойових дій надається

комісіями з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, утворених у Міноборони, МВС, Мін’юсті, Національній поліції, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Офісі Генерального прокурора, Управлінні державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДФС;

міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера та деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” для осіб з числа добровольців.

Статус особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, постраждалого учасника Революції Гідності, члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни та члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України надавалося до 9 квітня 2024 року структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у місті (у разі їхнього утворення) рад за місцем реєстрації особи з 9 квітня 2024 року структурними підрозділами, на які покладено функції з питань ветеранської політики, районної, районної у м. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради за місцем перебування особи.

Якщо орган, який надав особі статус передав відповідну інформацію до Реєстру згідно з чинним законодавством, проте не у повному обсязі, тоді в мобільному застосунку Дія відображається:

У такому випадку потрібно надіслати електронне звернення до Мінветеранів для уточнення даних.

Якщо орган, який надав особі статус, не передав відповідну інформацію до Реєстру згідно з чинним законодавством, тоді в мобільному застосунку Дія відображається:

У такому випадку відомство рекомендує або особисто звернутися до органу, що надав статус із повідомленням передати інформацію до Реєстру, або надіслати електронне звернення до Мінветеранів для витребування таких документів. Це можна зробити в аналогічний спосіб, надіславши електронне звернення до Мінветеранів та додати перелік яких обов’язкових документів.

Щоб додати інформацію до Реєстру після витребування в органу, що надав статус, потрібно більше часу, ніж для процесу оновлення даних.

У залежності від кожного окремого випадку термін розгляду може бути від 1 дня до 1 місяця!

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.