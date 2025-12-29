  1. В Украине

Как обновить данные в реестре ветеранов войны для корректного отображения е-Удостоверения ветерана в «Дії» — разъяснение

21:42, 29 декабря 2025
Если данные о статусе лица переданы в Единый государственный реестр ветеранов войны, то е-Удостоверение в «Дії» будет найдено и отображено.
Министерство по делам ветеранов Украины напомнило, как обновить данные в Едином государственном реестре ветеранов войны для корректного отображения е-Удостоверения ветерана в «Дії».

«Если данные о вашем статусе переданы в Единый государственный реестр ветеранов войны (ЕГРВВ), ваше е-Удостоверение в «Дії» будет найдено и отображено. Если документ не найден, Минветеранов поможет выяснить причину, почему информация отсутствует в Реестре, и предоставит алгоритм дальнейших действий», — говорится в заявлении.

Статус учасника бойових дій надається

  • комісіями з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, утворених у Міноборони, МВС, Мін’юсті, Національній поліції, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Офісі Генерального прокурора, Управлінні державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДФС;
  • міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера та деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” для осіб з числа добровольців.

Статус особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, постраждалого учасника Революції Гідності, члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни та члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України надавалося до 9 квітня 2024 року структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у місті (у разі їхнього утворення) рад за місцем реєстрації особи з 9 квітня 2024 року  структурними підрозділами, на які покладено функції з питань ветеранської політики, районної, районної у м. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради за місцем перебування особи.

Якщо орган, який надав особі статус передав відповідну інформацію до Реєстру згідно з чинним законодавством, проте не у повному обсязі, тоді в мобільному застосунку Дія відображається:

 

У такому випадку потрібно надіслати електронне звернення до Мінветеранів для уточнення даних.

Якщо орган, який надав особі статус, не передав відповідну інформацію до Реєстру згідно з чинним законодавством, тоді в мобільному застосунку Дія відображається:

 

У такому випадку відомство рекомендує або особисто звернутися до органу, що надав статус із повідомленням передати інформацію до Реєстру, або надіслати електронне звернення до Мінветеранів для витребування таких документів. Це можна зробити в аналогічний спосіб, надіславши електронне звернення до Мінветеранів та додати перелік яких обов’язкових документів.

Щоб додати інформацію до Реєстру після витребування в органу, що надав статус, потрібно більше часу, ніж для процесу оновлення даних.

 У залежності від кожного окремого випадку термін розгляду може бути від 1 дня до 1 місяця!

ветераны Дия

Выплаты военным за ранения и инвалидность: сколько составляет единоразовая денежная помощь в 2026 году

Размер единоразовой помощи военным напрямую зависит от группы инвалидности и причин ранения — в 2026 году суммы растут вместе с прожиточным минимумом.

Правительство выделило более 8 млрд грн из резервного фонда на компенсации за уничтоженное жильё

Владельцы разрушенного имущества получат компенсацию.

Украинцам хотят разрешить платить только за фактически потребленные тепло и свет – внесен законопроект

Законопроект предлагает исключить норму, которая заставляет платить за минимальные объёмы тепла и воды, даже если потребители их не использовали.

В Раде хотят поручить правительству пересмотреть соглашения с МВФ по ФЛП

Парламент зарегистрировал проект постановления, которым предлагает поручить Правительству начать переговоры с Международным валютным фондом о смягчении налогов для ФЛП.

Из проекта нового Уголовного кодекса исчезнут грабеж, разбой и мошенничество: что придет им на замену

Рабочая группа по разработке нового Уголовного кодекса предлагает попрощаться с классическими составами преступлений, к которым давно привыкли юристы и общество.

