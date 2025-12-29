Гололед и сильные порывы ветра — украинцев предупредили об ухудшении погоды

30 декабря в Украине ухудшится погода.

Во вторник, 30 декабря, в Украине ожидаются гололед и сильные порывы ветра. Об этом сообщила ГСЧС.

На дорогах по всей стране будет скользко (I уровень опасности, желтый). В западных областях (кроме Закарпатья), а также в Житомирской и Винницкой областях порывы ветра будут достигать 15–20 м/с.

В Киеве и области также ожидается гололед. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными.

«Погодные условия могут вызвать сбои в работе коммунальных служб и энергетиков, а также осложнить движение транспорта. Будьте внимательны и осторожны!», — добавили спасатели.

