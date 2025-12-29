Ожеледиця та сильні пориви вітру — українців попередили про погіршення погоди

30 грудня в Україні погіршиться погода.

У вівторок, 30 грудня, в Україні очікується ожеледиця та сильні пориви вітру. Про це повідомила ДСНС.

На дорогах по всій країні буде слизько (I рівень небезпеки, жовтий). У західних (крім Закарпаття), Житомирській та Вінницькій областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

У Києві та області також очікується ожеледиця. Водіїв та пішоходів закликають бути пильними.

«Погода може спричинити збої в роботі комунальних служб, енергетиків та ускладнити рух транспорту. Будьте уважні та обережні!», - додали рятувальники.

