Как будут отключать свет в Киеве и Киевской области 30 декабря — в ДТЭК обнародовали графики
21:56, 29 декабря 2025
В Киеве и области будут действовать графики почасовых отключений света.
Во вторник, 30 декабря, в Киеве и области будут отключать свет — поэтому будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.
Причина введения ограничений — последствия массированных российских ударов по энергетическим объектам Украины.
Графики отключений света в Киеве и Киевской области на 30 декабря:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.