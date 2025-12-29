  1. В Украине
  2. / Общество

Как будут отключать свет в Киеве и Киевской области 30 декабря — в ДТЭК обнародовали графики

21:56, 29 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Киеве и области будут действовать графики почасовых отключений света.
Как будут отключать свет в Киеве и Киевской области 30 декабря — в ДТЭК обнародовали графики
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 30 декабря, в Киеве и области будут отключать свет — поэтому будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.

Причина введения ограничений — последствия массированных российских ударов по энергетическим объектам Украины.

Графики отключений света в Киеве и Киевской области на 30 декабря:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев энергетика Киевская область электроэнергия отключение света свет графики отключений света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Выплаты военным за ранения и инвалидность: сколько составляет единоразовая денежная помощь в 2026 году

Размер единоразовой помощи военным напрямую зависит от группы инвалидности и причин ранения — в 2026 году суммы растут вместе с прожиточным минимумом.

Правительство выделило более 8 млрд грн из резервного фонда на компенсации за уничтоженное жильё

Владельцы разрушенного имущества получат компенсацию.

Украинцам хотят разрешить платить только за фактически потребленные тепло и свет – внесен законопроект

Законопроект предлагает исключить норму, которая заставляет платить за минимальные объёмы тепла и воды, даже если потребители их не использовали.

В Раде хотят поручить правительству пересмотреть соглашения с МВФ по ФЛП

Парламент зарегистрировал проект постановления, которым предлагает поручить Правительству начать переговоры с Международным валютным фондом о смягчении налогов для ФЛП.

Из проекта нового Уголовного кодекса исчезнут грабеж, разбой и мошенничество: что придет им на замену

Рабочая группа по разработке нового Уголовного кодекса предлагает попрощаться с классическими составами преступлений, к которым давно привыкли юристы и общество.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]