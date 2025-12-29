Як вимикатимуть світло у Києві та на Київщині 30 грудня — у ДТЕК оприлюднили графіки
21:56, 29 грудня 2025
У Києві та області діятимуть графіки погодинних відключень світла.
У вівторок, 30 грудня, в Києві та області вимикатимуть світло — відтак діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.
Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ударів по енергетичних об'єктах України.
Графіки відключень світла у Києві та Київщині на 30 грудня:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.