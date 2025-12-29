Спрос на новогодние елки в Украине уменьшился на 11%

Сокращаются как объемы заготовки, так и площади выращивания хвойных деревьев.

Украинский рынок новогодних елок продолжает сокращаться как по предложению, так и по спросу. В этом сезоне Гослесагентство запланировало для реализации 991 тысячу новогодних деревьев, что на 8% меньше, чем в прошлом году. В то же время спрос снижается еще быстрее: по состоянию на середину декабря 2025 года в Украине продали только 39,9 тысячи елок — на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные «Опендатабота».

Для сравнения, за весь предыдущий сезон лесхозы реализовали 153,7 тысячи деревьев. Это на 38% меньше, чем в сезоне 2023-2024 годов, и почти на четверть меньше, чем в сезоне 2022-2023.

Наибольшие объемы новогодних деревьев для продажи в этом году заготовили в двух регионах: в Винницкой области — 187 тысяч елок, или 19% от общего количества, и в Житомирской области — 142 тысячи, или 14%. В то же время Житомирская область остается лидером по площади земель под выращивание хвойных — 640 гектаров, что составляет почти четверть от общеукраинской площади. За четыре года эти площади в области сократились на 9%, однако на них до сих пор растет около 1,9 миллиона деревьев.

Общая площадь земель, на которых в Украине выращивают хвойные деревья для новогодних праздников, составляет 2753,5 гектара. Это на 6% меньше, чем в прошлом году, и на 35% меньше, чем в 2021 году. В отдельных регионах сокращение особенно ощутимо: в частности, в Ивано-Франковской области площади уменьшились с 9,6 гектара в 2021 году до 1,7 гектара в 2025-м.

Вместе с сокращением площадей уменьшается и количество самих деревьев. Если в 2021 году в Украине насчитывалось почти 12,4 миллиона хвойных, то сейчас — около 7,8 миллиона.

На фоне сокращения легального рынка существенно сократилось и количество незаконных вырубок. По состоянию на начало декабря 2025 года зафиксировано 34 случая незаконной заготовки новогодних деревьев. Больше всего таких нарушений выявили в Харьковской области — 10 случаев. Для сравнения, в прошлом сезоне количество незаконных вырубок достигало 328.

