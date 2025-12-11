  1. Общество
  2. / В Украине

Новогодний бум: сколько стоят живые и искусственные елки и где сейчас самые низкие цены

22:27, 11 декабря 2025
Цены на праздничные деревья выросли на 5–10%, но лесхозы и отдельные ярмарки все еще предлагают доступные варианты.
Новогодний бум: сколько стоят живые и искусственные елки и где сейчас самые низкие цены
В Украине стартовал сезон елочных ярмарок, и с приближением новогодних праздников цены на праздничные деревья стали одной из самых обсуждаемых тем.

Украинцы массово начали искать, где выгодно купить новогоднюю елку, сколько стоят живые и искусственные деревья в 2025 году и какие варианты считаются наиболее практичными.

В Киеве и крупных городах открывается все больше елочных базаров, а магазины сообщают о повышенном спросе.

В то же время в этом году покупатели столкнулись с заметным подорожанием: живые деревья и искусственные модели стали дороже примерно на 5–10 процентов, передает ТСН.

Обзор актуальных цен, наиболее выгодных мест для покупки и вариантов, которые могут помочь выбрать оптимальное новогоднее дерево именно для вашего дома.

Живые елки: что предлагают столичные ярмарки

В Киеве уже работает почти полторы сотни официальных елочных базаров. Ассортимент большой: от классических сосен до дорогих датских елок. Ценовой диапазон зависит от высоты и густоты хвои.

Основные цены:

  • Датские елки – от 1700 грн за небольшие, до 6000 грн за крупные модели.
  • Сосны украинского выращивания – от 500 грн и выше.
  • Елочные композиции из веток – 250–450 грн.

Спрос высокий, а очереди — привычная картина для столичных ярмарок.

Лесхозы: самый бюджетный вариант

Самые низкие цены традиционно предлагают лесники. На специальных плантациях, где выращивают европейские елки и сосны, стоимость стартует от 150 грн.

Ключевые цены в лесхозах:

  • Маленькие деревья — от 150 грн.
  • Крупные елки до 5 метров — до 1000 грн.

Каждое срезанное дерево имеет легальную бирку. В целом ГП «Леса Украины» планируют реализовать около 140 тысяч елок в этом сезоне.

Елки в горшках: экотренд на праздники

Популярность набирают деревья в горшках, которые после праздников можно высадить во дворе или на даче. Они дороже, но экологичны и долговечны.

Цены на елки в горшках:

  • Сербская ель 40 см — от 500 грн.
  • Деревья до 1,5 м — 2000–4000 грн.

Искусственные елки: дороже, но на годы

Искусственные деревья подорожали на 5–10%. Самый доступный вариант — ПВХ-елки, однако они сохраняют внешний вид лишь 2–3 года.

Цены на искусственные елки:

  • Настольные ПВХ-модели — 200–300 грн.
  • Стандартная ПВХ-елка 2,10 м — 2000–4000 грн.
  • Литые елки (служат 10+ лет) — 2000–6000 грн за высоту 1,8–2,1 м.
  • Снежные модели — около 12 000 грн за дерево 2,10 м.

