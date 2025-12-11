Новогодний бум: сколько стоят живые и искусственные елки и где сейчас самые низкие цены
В Украине стартовал сезон елочных ярмарок, и с приближением новогодних праздников цены на праздничные деревья стали одной из самых обсуждаемых тем.
Украинцы массово начали искать, где выгодно купить новогоднюю елку, сколько стоят живые и искусственные деревья в 2025 году и какие варианты считаются наиболее практичными.
В Киеве и крупных городах открывается все больше елочных базаров, а магазины сообщают о повышенном спросе.
В то же время в этом году покупатели столкнулись с заметным подорожанием: живые деревья и искусственные модели стали дороже примерно на 5–10 процентов, передает ТСН.
Обзор актуальных цен, наиболее выгодных мест для покупки и вариантов, которые могут помочь выбрать оптимальное новогоднее дерево именно для вашего дома.
Живые елки: что предлагают столичные ярмарки
В Киеве уже работает почти полторы сотни официальных елочных базаров. Ассортимент большой: от классических сосен до дорогих датских елок. Ценовой диапазон зависит от высоты и густоты хвои.
Основные цены:
- Датские елки – от 1700 грн за небольшие, до 6000 грн за крупные модели.
- Сосны украинского выращивания – от 500 грн и выше.
- Елочные композиции из веток – 250–450 грн.
Спрос высокий, а очереди — привычная картина для столичных ярмарок.
Лесхозы: самый бюджетный вариант
Самые низкие цены традиционно предлагают лесники. На специальных плантациях, где выращивают европейские елки и сосны, стоимость стартует от 150 грн.
Ключевые цены в лесхозах:
- Маленькие деревья — от 150 грн.
- Крупные елки до 5 метров — до 1000 грн.
Каждое срезанное дерево имеет легальную бирку. В целом ГП «Леса Украины» планируют реализовать около 140 тысяч елок в этом сезоне.
Елки в горшках: экотренд на праздники
Популярность набирают деревья в горшках, которые после праздников можно высадить во дворе или на даче. Они дороже, но экологичны и долговечны.
Цены на елки в горшках:
- Сербская ель 40 см — от 500 грн.
- Деревья до 1,5 м — 2000–4000 грн.
Искусственные елки: дороже, но на годы
Искусственные деревья подорожали на 5–10%. Самый доступный вариант — ПВХ-елки, однако они сохраняют внешний вид лишь 2–3 года.
Цены на искусственные елки:
- Настольные ПВХ-модели — 200–300 грн.
- Стандартная ПВХ-елка 2,10 м — 2000–4000 грн.
- Литые елки (служат 10+ лет) — 2000–6000 грн за высоту 1,8–2,1 м.
- Снежные модели — около 12 000 грн за дерево 2,10 м.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.