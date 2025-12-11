  1. Суспільство
  2. / В Україні

Новорічний бум: скільки коштують живі та штучні ялинки і де зараз найнижчі ціни

22:27, 11 грудня 2025
Ціни на святкові дерева зросли на 5–10%, але лісгоспи та окремі ярмарки все ще пропонують доступні варіанти.
Новорічний бум: скільки коштують живі та штучні ялинки і де зараз найнижчі ціни
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні стартував сезон ялинкових ярмарків, і з наближенням новорічних свят ціни на святкові дерева стали однією з найобговорюваніших тем.

Українці масово почали шукати, де вигідно купити новорічну ялинку, скільки коштують живі та штучні дерева у 2025 році та які варіанти вважаються найпрактичнішими.

У Києві та великих містах відкривається дедалі більше ялинкових базарів, а магазини звітують про підвищений попит.

Водночас цього року покупці зіткнулися з помітним подорожчанням: живі дерева та штучні моделі стали дорожчими приблизно на 5–10 відсотків, передає ТСН.

Огляд актуальних цін, найвигідніших місць для купівлі та варіантів, які можуть допомогти обрати оптимальне новорічне дерево саме для вашого дому.

Живі ялинки: що пропонують столичні ярмарки

У Києві вже працює майже півтори сотні офіційних ялинкових базарів. Асортимент великий: від класичних сосен до дорогих датських ялинок. Ціновий діапазон залежить від висоти та густоти хвої.

Основні ціни:

  • Датські ялинки – від 1700 грн за невеликі, до 6000 грн за великі моделі.
  • Сосни українського вирощування – від 500 грн і вище.
  • Ялинкові композиції з гілок – 250–450 грн.

Попит високий, а черги — звична картина для столичних ярмарків.

Лісгоспи: найбюджетніший варіант

Найнижчі ціни традиційно пропонують лісівники. На спеціальних плантаціях, де вирощують європейські ялинки та сосни, вартість стартує від 150 грн.

Ключові ціни у лісгоспах:

  • Маленькі дерева — від 150 грн.
  • Великі ялинки до 5 метрів — до 1000 грн.

Кожне зрізане дерево має легальну бірку. Загалом ДП «Ліси України» планують реалізувати близько 140 тисяч ялинок цього сезону.

Ялинки в горщиках: екотренд на свята

Популярності набирають дерева в горщиках, які після свят можна висадити у дворі чи на дачі. Вони дорожчі, але екологічні та довговічні.

Ціни на ялинки в горщиках:

  • Сербська ялина 40 см — від 500 грн.
  • Дерева до 1,5 м — 2000–4000 грн.

Штучні ялинки: дорожче, але на роки

Штучні дерева подорожчали на 5–10%. Найдоступніший варіант — ПВХ ялинки, однак вони зберігають вигляд лише 2–3 роки.

Ціни на штучні ялинки:

  • Настільні ПВХ-моделі — 200–300 грн.
  • Стандартна ПВХ-ялинка 2,10 м — 2000–4000 грн.
  • Литі ялинки (служать 10+ років) — 2000–6000 грн за висоту 1,8–2,1 м.
  • Засніжені моделі — близько 12 000 грн за дерево 2,10 м.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Новий рік Різдво ялинка

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада може розглянути звільнення Міністра освіти і науки України Оксена Лісового

Парламент може розглянути відставку міністра освіти

Апеляційна палата ВАКС підтвердила конфіскацію авто за 3,29 млн грн, що належить посадовцю Мін'юсту Кірієнку

Суд дійшов висновку, що конфіскація є законною, оскільки посадовець не зміг пояснити походження коштів.

Головний сервісний центр МВС пояснив, яке авто вважається новим в його розумінні

У термінології сервісних центрів МВС «нове авто» — це виключно автомобіль із салону, який раніше ще ніколи не мав реєстрації.

Онлайн vs офлайн: Верховний Суд визначив межі відповідальності за пропуск строку на апеляцію

Дотримання процесуальних строків оскарження залежить не від обраного формату подання, а від належної процесуальної дисципліни сторін.

Кабмін несподівано змінив правила бронювання: нові строки, ліміти та підстави для анулювання відстрочок

Уряд запровадив нові норми та прискорив процедури бронювання для критично важливих підприємств.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]