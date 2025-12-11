Новорічний бум: скільки коштують живі та штучні ялинки і де зараз найнижчі ціни

Ціни на святкові дерева зросли на 5–10%, але лісгоспи та окремі ярмарки все ще пропонують доступні варіанти.

В Україні стартував сезон ялинкових ярмарків, і з наближенням новорічних свят ціни на святкові дерева стали однією з найобговорюваніших тем.

Українці масово почали шукати, де вигідно купити новорічну ялинку, скільки коштують живі та штучні дерева у 2025 році та які варіанти вважаються найпрактичнішими.

У Києві та великих містах відкривається дедалі більше ялинкових базарів, а магазини звітують про підвищений попит.

Водночас цього року покупці зіткнулися з помітним подорожчанням: живі дерева та штучні моделі стали дорожчими приблизно на 5–10 відсотків, передає ТСН.

Огляд актуальних цін, найвигідніших місць для купівлі та варіантів, які можуть допомогти обрати оптимальне новорічне дерево саме для вашого дому.

Живі ялинки: що пропонують столичні ярмарки

У Києві вже працює майже півтори сотні офіційних ялинкових базарів. Асортимент великий: від класичних сосен до дорогих датських ялинок. Ціновий діапазон залежить від висоти та густоти хвої.

Основні ціни:

Датські ялинки – від 1700 грн за невеликі, до 6000 грн за великі моделі.

Сосни українського вирощування – від 500 грн і вище.

Ялинкові композиції з гілок – 250–450 грн.

Попит високий, а черги — звична картина для столичних ярмарків.

Лісгоспи: найбюджетніший варіант

Найнижчі ціни традиційно пропонують лісівники. На спеціальних плантаціях, де вирощують європейські ялинки та сосни, вартість стартує від 150 грн.

Ключові ціни у лісгоспах:

Маленькі дерева — від 150 грн.

Великі ялинки до 5 метрів — до 1000 грн.

Кожне зрізане дерево має легальну бірку. Загалом ДП «Ліси України» планують реалізувати близько 140 тисяч ялинок цього сезону.

Ялинки в горщиках: екотренд на свята

Популярності набирають дерева в горщиках, які після свят можна висадити у дворі чи на дачі. Вони дорожчі, але екологічні та довговічні.

Ціни на ялинки в горщиках:

Сербська ялина 40 см — від 500 грн.

Дерева до 1,5 м — 2000–4000 грн.

Штучні ялинки: дорожче, але на роки

Штучні дерева подорожчали на 5–10%. Найдоступніший варіант — ПВХ ялинки, однак вони зберігають вигляд лише 2–3 роки.

Ціни на штучні ялинки:

Настільні ПВХ-моделі — 200–300 грн.

Стандартна ПВХ-ялинка 2,10 м — 2000–4000 грн.

Литі ялинки (служать 10+ років) — 2000–6000 грн за висоту 1,8–2,1 м.

Засніжені моделі — близько 12 000 грн за дерево 2,10 м.

