Попит на новорічні ялинки в Україні зменшився на 11%

Скорочуються як обсяги заготівлі, так і площі вирощування хвойних дерев.

Український ринок новорічних ялинок продовжує скорочуватися як за пропозицією, так і за попитом. Цього сезону Держлісагентство запланувало для реалізації 991 тисячу новорічних дерев, що на 8% менше, ніж торік. Водночас попит знижується ще швидше: станом на середину грудня 2025 року в Україні продали лише 39,9 тисячі ялинок — на 11% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчать дані «Опендатабота».

Для порівняння, за весь попередній сезон лісгоспи реалізували 153,7 тисячі дерев. Це на 38% менше, ніж у сезоні 2023-2024 років, і майже на чверть менше, ніж у сезоні 2022-2023.

Найбільші обсяги новорічних дерев для продажу цього року заготовили у двох регіонах: на Вінниччині — 187 тисяч ялинок, або 19% від загальної кількості, та на Житомирщині — 142 тисячі, або 14%. Водночас Житомирська область залишається лідером за площею земель під вирощування хвойних — 640 гектарів, що становить майже чверть від загальноукраїнської площі. За чотири роки ці площі в області скоротилися на 9%, однак на них і досі росте близько 1,9 мільйона дерев.

Загальна площа земель, на яких в Україні вирощують хвойні дерева для новорічних свят, становить 2753,5 гектара. Це на 6% менше, ніж торік, і на 35% менше, ніж у 2021 році. В окремих регіонах скорочення є особливо відчутним: зокрема, в Івано-Франківській області площі зменшилися з 9,6 гектара у 2021 році до 1,7 гектара у 2025-му.

Разом зі скороченням площ зменшується й кількість самих дерев. Якщо у 2021 році в Україні нараховувалося майже 12,4 мільйона хвойних, то нині — близько 7,8 мільйона.

На тлі зменшення легального ринку суттєво скоротилася і кількість незаконних вирубок. Станом на початок грудня 2025 року зафіксовано 34 випадки незаконної заготівлі новорічних дерев. Найбільше таких порушень виявили на Харківщині — 10 випадків. Для порівняння, у минулому сезоні кількість незаконних вирубок сягала 328.

