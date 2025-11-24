У Карпатах вдарив сильний мороз: на Піп Івані зафіксували -12°C

На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до -12°C.

У Карпатах різко похолодало. Рятувальники повідомляють, що станом на ранок 24 листопада на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до -12°C.

За даними рятувальників, на вершині хмарно, видимість обмежена, вітер південно-західний, швидкістю близько 10 м/с.

Туристів закликають обов’язково враховувати погодні умови, коли вирушають у гори.

Нагадаємо, що ці вихідні в Україні пройшли на контрасті: на заході – мокрий сніг та ожеледиця, а на півдні +20 тепла.

