Україна на контрасті: на заході – мокрий сніг та ожеледиця, а на півдні +20 тепла

Метеорологи попереджають про різку зміну погоди: мокрий сніг, дощі та сильні температурні контрасти.

Найближчими вихідними, 22–23 листопада, погода в Україні буде складною та контрастною. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, циклон та атмосферні фронти принесуть у західні області мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу та ожеледицю.

Що відбуватиметься в регіонах:

Захід України: мокрий сніг, сніг, ожеледиця. Денна температура +1…+4°, подекуди незначні морози.

мокрий сніг, сніг, ожеледиця. Денна температура +1…+4°, подекуди незначні морози. Північ: переважно дощі. Температура в суботу +5…+7°, у неділю +3…+6°.

переважно дощі. Температура в суботу +5…+7°, у неділю +3…+6°. Центр: на Вінниччині +6…+8° у суботу та +2…+5° у неділю. На решті території — дуже тепло, +11…+16°.

на Вінниччині +6…+8° у суботу та +2…+5° у неділю. На решті території — дуже тепло, +11…+16°. Схід: +13…+17°.

+13…+17°. Південь: найтепліша частина країни — +15…+20°, без опадів.

Погода в Києві: часом дощ, у суботу +6…+8°, у неділю +4…+6°.

