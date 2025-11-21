Украина на контрасте: на западе – мокрый снег и гололедица, а на юге +20 тепла
22:00, 21 ноября 2025
Метеорологи предупреждают о резкой смене погоды: мокрый снег, дожди и сильные температурные контрасты.
Ближайшие выходные, 22–23 ноября, погода в Украине будет сложной и контрастной. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.
Согласно ее прогнозу, циклон и атмосферные фронты принесут в западные области мокрый снег, снег, налипание мокрого снега и гололедицу.
Что будет происходить в регионах:
- Запад Украины: мокрый снег, снег, гололедица. Днем +1…+4°, местами небольшой «минус».
- Север: преимущественно дожди. Температура в субботу +5…+7°, в воскресенье +3…+6°.
- Центр: на Винниччине +6…+8° в субботу и +2…+5° в воскресенье. На остальной территории — очень тепло, +11…+16°.
- Восток: +13…+17°.
- Юг: самая теплая часть страны — +15…+20°, без осадков.
Погода в Киеве: временами дождь, в субботу +6…+8°, в воскресенье +4…+6°.
