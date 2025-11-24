  1. В Украине

В Карпатах ударил сильный мороз: на Пип Иване зафиксировали -12°C

09:59, 24 ноября 2025
В Карпатах резко похолодало. Спасатели сообщают, что на утро 24 ноября на горе Пип Иван Черногорский температура воздуха опустилась до -12°C.

По данным спасателей, на вершине облачно, видимость ограничена, ветер юго-западный, скоростью около 10 м/с.

Туристов призывают обязательно учитывать погодные условия, отправляясь в горы.

Напомним, что прошедшие выходные в Украине прошли на контрасте: на западе — мокрый снег и гололедица, а на юге +20 тепла.

погода

