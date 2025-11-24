В Карпатах ударил сильный мороз: на Пип Иване зафиксировали -12°C
09:59, 24 ноября 2025
На горе Пип Иван Черногорский температура воздуха опустилась до -12°C.
В Карпатах резко похолодало. Спасатели сообщают, что на утро 24 ноября на горе Пип Иван Черногорский температура воздуха опустилась до -12°C.
По данным спасателей, на вершине облачно, видимость ограничена, ветер юго-западный, скоростью около 10 м/с.
Туристов призывают обязательно учитывать погодные условия, отправляясь в горы.
Напомним, что прошедшие выходные в Украине прошли на контрасте: на западе — мокрый снег и гололедица, а на юге +20 тепла.
