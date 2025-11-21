Двічі переміг ПФУ: у Харкові колишній військовий повторно виграв позов і повернув десятки тисяч недоплачених гривень

Харківський пенсіонер домігся справедливості у двох судах, довівши протиправність обмеження пенсії максимальним розміром.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колишній військовий оскаржував неправильне нарахування пенсії протягом тривалого часу. Про це свідчить рішення Харківського окружного адміністративного суду у справі № 520/19770/25, розглянутій за правилами спрощеного позовного провадження (без виклику сторін).

Позивач просив визнати протиправною бездіяльність головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області, зважаючи відсутність перерахунку пенсії, яку йому призначили за попереднім рішенням суду. За матеріалами справи, на початок березня-2024 щомісячний розмір виплат повинен був перевищувати 31 тисячу грн. Але посадовці ПФУ, посилаючись на максимальне обмеження пенсії, призначили її на рівні 29 тисяч грн. Таким чином, до кінця 2024 року офіцер запасу щомісячно недоотримував 2 тисячі грн.

Через рік ситуація знову повторилася. Станом на 1 березня 2025 року, «підсумкова» пенсія з індексацією мала б сягати майже 33,5 тисяч грн. Проте управління ПФУ знову зменшило виплати до 29 тисяч грн, збільшивши щомісячну різницю вдвічі – до 4 тисяч грн. Саме цей факт і послужив причиною для подання чергового позову до суду. Колишній військовий просив визнати дії Пенсійного фонду незаконними: він посилався на попереднє рішення суду, яке вже зобов’язувало регіональне управління ПФУ припинити обмеження виплат, передбачених законодавством та урядовими постановами про щорічну індексацію пенсій. Фактично Фонд не тільки обмежив виплати, а й навіть проігнорував індексації за два роки – саме ці моменти підтверджував лист ПФУ від 10 червня 2025 року, в якому йшлося про нібито перевищення максимально допустимого розміру пенсії.

У свою чергу, Пенсійний фонд наполягав на правомірності своїх дій: мовляв, на момент перерахунку пенсії діяло положення законодавства, яке й передбачало таке обмеження. Фонд виходив із того, що обмеження максимальної пенсії на дату перерахунку було законним, і саме тому вважав своє рішення цілком правомірним. Не погоджуючись із таким підходом відповідача, позивач подав до суду додаткові пояснення, в яких чітко зазначив: Фонд, всупереч раніше винесеному судовому рішенню, визначив новий розмір пенсії без обмежень лише на фіксовану дату – 1 серпня 2023 року і саме через це ухилився від виплати індексацій 2024-2025 років.

Суд уважно розглянув усі матеріали: документи перерахунків, листи ПФУ, аргументи сторін і нормативні акти. Як з’ясувалося, Фонд протиправно застосовував обмеження пенсії. Відповідно до чинного законодавства та прецедентів (включно з рішеннями Конституційного та Верховного судів) встановлення максимальної межі пенсії десятьма прожитковими мінімумами для осіб, які отримали виплати за Законом № 2262‑ХІІ, – це неправомірна практика. Попри те, що вже існувало попереднє судове рішення, яке захищало право на повний розмір пенсії, Фонд фактично повторював ті ж самі помилки, зменшуючи розмір знову. Тому харківський суд був змушений констатувати подвійне порушення Фонду – не лише в частині нарахування пенсії без обмеження, а й у частині нездійснення індексацій за роки, коли розміри виплат повинні були зростати (відповідно до постанов Кабміну).

«Відвоював» не лише гроші

Наприкінці жовтня 2025 року Харківський окружний адміністративний суд постановив рішення, яким задовольнив позов колишнього військовослужбовця (офіцера запасу) до Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області.

Суд зобов’язав відповідача: провести перерахунок пенсії позивача з урахуванням вимог чинного законодавства, а також виплатити позивачу недоотриману суму пенсії за період з листопада 2023 року по жовтень 2025 року в розмірі 59 847,60 грн, що включає як суми, обмежені відповідно до постанов Кабінету Міністрів України про тимчасові обмеження виплат, так і неіндексовані частини пенсії за відповідні періоди. Рішення мотивовано порушенням принципів законності та соціальної справедливості, а також пріоритетністю прав військових пенсіонерів, гарантованих спеціальним законодавством.

Аналізуючи доводи Фонду, суд наголосив: «Аргументи відповідача про існування законних підстав для обмеження пенсії позивача не узгоджуються із нормативним регулюванням спірних правовідносин та правовими висновками Верховного Суду щодо застосування норм права. Тому такі його дії є протиправними, оскільки, як встановлено матеріалами справи, позивач є військовим пенсіонером, перебуває на обліку у відповідача, який здійснив перерахунок пенсії позивача з обмеженням її розміру»...

З метою ефективного захисту прав офіцера запасу суд вирішив «зобов`язати головне управління Пенсійного фонду України в Харківській області провести перерахунок та виплату пенсії позивача без обмеження її максимальним розміром з 01.03.2024 та 01.03.2025». У матеріалах справи також зазначено: Пенсійний Фонд не надав належних доказів того, що позивач був поінформований про невиплату індексацій чи хоча б про існування будь‑якої правової підстави для їхньої відмови. На думку суду, сам факт отримання листа ПФУ (в якому зазначено, що індексації не нараховані через перевищення максимальної пенсії) не може бути юридичною виправданою підставою. Більше того, це є наслідком неправомірного обмеження, яке попереднім судовим рішенням було визнано незаконним.

Дане судове рішення вкотре підтверджує сформовану судову практику: орган пенсійного забезпечення не вправі виконувати судовий акт частково або за власним розсудом визначати обсяг належних пенсіонеру виплат. Таке вибіркове виконання не звільняє посадових осіб Пенсійного фонду України від відповідальності за невиконання рішення суду в повному обсязі.

Для позивача — офіцера запасу — це означає фактичне відновлення порушеного права на отримання пенсії у розмірі, передбаченому частиною другою статті 63 Закону № 2262‑ХІІ, без застосування тимчасових обмежень, запроваджених постановами Кабінету Міністрів України, які суд визнав незаконними щодо даної категорії пенсіонерів. Приклад позивача також ілюструє важливість контролю за виконанням судових рішень: навіть після першої судової перемоги пенсіонер був змушений звертатися до суду повторно, аби зобов’язати орган Пенсійного фонду України виконати рішення в частині, яку той ігнорував.

Ця справа має потенціал суттєво вплинути на формування та подальшу правозастосовну практику Пенсійного фонду. Якщо ПФУ змушений виплачувати значні суми за одним позовом, це буде стимулювати перегляди підходів до обмеження пенсій у подальшому. Крім того, дане рішення створює чіткий юридичний орієнтир для інших військових пенсіонерів, які можуть опинитися в аналогічній ситуації.

Автор: Валентин Коваль

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.