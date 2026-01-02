  1. В Україні

Кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами напередодні 7 січня – Служба зовнішньої розвідки

11:36, 2 січня 2026
За інформацією розвідки, очікуваний час – напередодні або у ході святкування Різдва за юліанським календарем.
Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ) попереджає про продовження спеціальної операції Кремля, спрямованої на зрив мирних переговорів за посередництва США.

Як вказує Служба зовнішньої розвідки України, після так званої «атаки на резиденцію Путіна» фіксується поширення нових сфальсифікованих інформаційних приводів для підготовки російської та закордонної аудиторії до подальшої ескалації.

З високою ймовірністю СЗРУ прогнозує «перехід від маніпулятивного впливу до збройної провокації спецслужб РФ зі значними людськими жертвами».

«Очікуваний час – напередодні або у ході святкування Різдва за юліанським календарем. Місцем провокації може бути обрано культову споруду або інший об’єкт з високою символічною вагою як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України. Для фальсифікації доказів причетності України планується використати уламки ударних БПЛА західного виробництва, які будуть доставлені до місця провокації з лінії бойового зіткнення», - вказують у Службі.

війна Служба зовнішньої розвідки

