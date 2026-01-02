Кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами накануне 7 января – Служба внешней разведки

По информации разведки, ожидаемое время – накануне или в ходе празднования Рождества по юлианскому календарю.

Служба внешней разведки Украины (СВРУ) предупреждает о продолжении специальной операции Кремля, направленной на срыв мирных переговоров при посредничестве США.

Как указывает Служба внешней разведки Украины, после так называемой «атаки на резиденцию Путина» фиксируется распространение новых сфальсифицированных информационных поводов для подготовки российской и зарубежной аудитории к дальнейшей эскалации.

С высокой вероятностью СВРУ прогнозирует «переход от манипулятивного влияния к вооруженной провокации спецслужб РФ со значительными человеческими жертвами».

«Ожидаемое время – накануне или в ходе празднования Рождества по юлианскому календарю. Местом провокации может быть выбрано культовое сооружение или другой объект с высокой символической значимостью как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины. Для фальсификации доказательств причастности Украины планируется использовать обломки ударных БПЛА западного производства, которые будут доставлены к месту провокации с линии боевого соприкосновения», — указывают в Службе.

