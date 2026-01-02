  1. В Украине

Кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами накануне 7 января – Служба внешней разведки

11:36, 2 января 2026
По информации разведки, ожидаемое время – накануне или в ходе празднования Рождества по юлианскому календарю.
Кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами накануне 7 января – Служба внешней разведки
Служба внешней разведки Украины (СВРУ) предупреждает о продолжении специальной операции Кремля, направленной на срыв мирных переговоров при посредничестве США.

Как указывает Служба внешней разведки Украины, после так называемой «атаки на резиденцию Путина» фиксируется распространение новых сфальсифицированных информационных поводов для подготовки российской и зарубежной аудитории к дальнейшей эскалации.

С высокой вероятностью СВРУ прогнозирует «переход от манипулятивного влияния к вооруженной провокации спецслужб РФ со значительными человеческими жертвами».

«Ожидаемое время – накануне или в ходе празднования Рождества по юлианскому календарю. Местом провокации может быть выбрано культовое сооружение или другой объект с высокой символической значимостью как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины. Для фальсификации доказательств причастности Украины планируется использовать обломки ударных БПЛА западного производства, которые будут доставлены к месту провокации с линии боевого соприкосновения», — указывают в Службе.

война Служба внешней разведки

Персональная ответственность: правоохранители, прокуроры и судьи будут отвечать за ущерб гражданам

Граждане смогут получать компенсацию напрямую от конкретных должностных лиц за ущерб, причиненный незаконными действиями органов власти.

Арестованные отели и санатории предлагают использовать для жилья и реабилитации военнослужащих

В законопроекте предлагается использовать арестованные отели и санатории, которые принадлежали российским компаниям.

Охранной деятельности могут снова разрешить применять упрощенную систему налогообложения

Законопроект предлагает исключить охранную деятельность из списка видов бизнеса, которые не могут применять упрощённую систему налогообложения.

Большая Палата: ВСП не имеет права оценивать законность судебного решения и проверять его правовое содержание

Отстаивание судьей своей позиции не свидетельствует о намерении избежать как административной, так и дисциплинарной ответственности, а также об откровенном игнорировании им правил этического поведения — Большая Палата.

Взыскание алиментов с пропавшего без вести военнослужащего: что подчеркнул Верховный Суд во время рассмотрения

Кассационная инстанция установила, кто и каким образом может отстаивать права пропавшего без вести должника.

