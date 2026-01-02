  1. В Україні

В Україні офіційно стартував Defence City – перший резидент уже отримав статус

09:48, 2 січня 2026
Міноборони надало пільги виробнику дронів «Вампір», «Шрайк» та перехоплювачів шахедів.
Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про офіційний старт Defence City. Оборонне відомство надало статус резидента Defence City першій компанії – одному з найбільших технологічних виробництв дронів «Вампір», «Шрайків» та перехоплювачів шахедів.

Що таке Defence City

Defence City — системна державна політика зі створення сприятливих умов для масштабування оборонного виробництва, залучення інвестицій і розвитку українського ОПК.

Пільги для резидентів

Резиденти отримують реальні інструменти для розвитку виробництва:

  • звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування коштів у розвиток;
  • звільнення від земельного, майнового та екологічного податків;
  • спрощені митні процедури;
  • спеціальні гарантії захисту інформації та конфіденційності даних підприємства під час дії режиму;
  • державну підтримку релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей у разі необхідності.

Як стати резидентом Defence City

Затверджена Урядом процедура передбачає подання до Міноборони заяви про надання статусу резидента Defence City та пакета документів, зокрема звіту про відповідність вимогам законодавства, фінансової та аудиторської звітності, а також інформації про участь у виконанні державних оборонних контрактів.

Документи подаються або в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису — на адресу [email protected], або в паперовій формі — поштою за адресою 03168, м. Київ, проспект Повітряних сил України, 6.

За результатами опрацювання поданих документів Міноборони ухвалює рішення щодо надання або відмови у наданні статусу резидента, або повернення заяви без розгляду.

У разі позитивного рішення — інформація про резидента вноситься до реєстру Defence City.

зброя оборона Міноборони військова допомога грошова допомога

