В Украине официально стартовал Defence City – первый резидент уже получил статус

09:48, 2 января 2026
Минобороны предоставило льготы производителю дронов «Вампир», «Шрайк» и перехватчиков шахидов.
В Украине официально стартовал Defence City – первый резидент уже получил статус
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил об официальном старте Defence City. Оборонное ведомство предоставило статус резидента Defence City первой компании – одному из крупнейших технологических производств дронов «Вампир», «Шрайков» и перехватчиков шахидов.

Что такое Defence City

Defence City — системная государственная политика по созданию благоприятных условий для масштабирования оборонного производства, привлечения инвестиций и развития украинского ОПК.

Льготы для резидентов

Резиденты получают реальные инструменты для развития производства:

  • освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования средств в развитие;
  • освобождение от земельного, имущественного и экологического налогов;
  • упрощенные таможенные процедуры;
  • специальные гарантии защиты информации и конфиденциальности данных предприятия во время действия режима;
  • государственную поддержку релокации и повышения защищенности производственных мощностей в случае необходимости.

Как стать резидентом Defence City

Утвержденная Правительством процедура предусматривает подачу в Минобороны заявления о предоставлении статуса резидента Defence City и пакета документов, в частности отчета о соответствии требованиям законодательства, финансовой и аудиторской отчетности, а также информации об участии в выполнении государственных оборонных контрактов.

Документы подаются либо в электронной форме с наложением квалифицированной электронной подписи — по адресу [email protected], либо в бумажной форме — по почте по адресу 03168, г. Киев, проспект Воздушных сил Украины, 6.

По результатам обработки поданных документов Минобороны принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении статуса резидента, либо возвращает заявление без рассмотрения.

В случае положительного решения — информация о резиденте вносится в реестр Defence City.

