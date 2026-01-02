  1. В Україні

Висновки ВЛК автоматично передаються в Резерв+ та Оберіг – що змінилося для військовозобов'язаних

10:24, 2 січня 2026
Інформація про придатність чи непридатність до служби, а також дата проходження ВЛК, відображається в застосунку Резерв+.
В Україні запроваджено важливі зміни в роботі військово-лікарських комісій (ВЛК): висновки комісій автоматично передаються до реєстру «Оберіг», а інформація про придатність чи непридатність до служби, а також дата проходження ВЛК, відображається в застосунку «Резерв+».

Про це розповів голова Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ, полковник медичної служби Дмитро Мірошниченко, вказують у Житомирському обласному ТЦК та СП.

За його словами, цифрові інструменти стали логічним і необхідним кроком в умовах воєнного стану та загальнодержавного переходу до електронних сервісів. Рішення ВЛК ухвалюються з використанням електронних підписів, що забезпечує фіксацію часу, прозорість процесів і повну відстежуваність дій кожного учасника — від лікаря до голови комісії.

Як вказує Мірошниченко, це значно знижує ризики зловживань і виводить усю процедуру військово-лікарської експертизи у зрозуміле та контрольоване цифрове середовище.

Водночас у системі ще залишаються паперові носії — передусім історичні медичні дані.

Раніше ми повідомляли, що електронна система з даними про здоров’я громадян буде автоматично обмінюватися інформацією з системою, яка фіксує перетин кордону – Кабмін схвалив законопроект.

Міноборони ВЛК Резерв+ військовозобов'язаний Оберіг

