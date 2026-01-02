Выводы ВВК автоматически передаются в Резерв+ и Оберег – что изменилось для военнообязанных

Информация о пригодности или непригодности к службе, а также дата прохождения ВВК, отображается в приложении Резерв+.

В Украине внедрены важные изменения в работе военно-врачебных комиссий (ВВК): выводы комиссий автоматически передаются в реестр «Оберег», а информация о пригодности или непригодности к службе, а также дата прохождения ВВК, отображается в приложении «Резерв+».

Об этом рассказал председатель Центральной военно-врачебной комиссии ВСУ, полковник медицинской службы Дмитрий Мирошниченко, отмечают в Житомирском областном ТЦК и СП.

По его словам, цифровые инструменты стали логичным и необходимым шагом в условиях военного положения и общенационального перехода к электронным сервисам. Решения ВВК принимаются с использованием электронных подписей, что обеспечивает фиксацию времени, прозрачность процессов и полную отслеживаемость действий каждого участника — от врача до председателя комиссии.

Как отмечает Мирошниченко, это значительно снижает риски злоупотреблений и выводит всю процедуру военно-врачебной экспертизы в понятную и контролируемую цифровую среду.

Вместе с тем в системе еще остаются бумажные носители — прежде всего исторические медицинские данные.

