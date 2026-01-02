Выводы ВВК автоматически передаются в Резерв+ и Оберег – что изменилось для военнообязанных
В Украине внедрены важные изменения в работе военно-врачебных комиссий (ВВК): выводы комиссий автоматически передаются в реестр «Оберег», а информация о пригодности или непригодности к службе, а также дата прохождения ВВК, отображается в приложении «Резерв+».
Об этом рассказал председатель Центральной военно-врачебной комиссии ВСУ, полковник медицинской службы Дмитрий Мирошниченко, отмечают в Житомирском областном ТЦК и СП.
По его словам, цифровые инструменты стали логичным и необходимым шагом в условиях военного положения и общенационального перехода к электронным сервисам. Решения ВВК принимаются с использованием электронных подписей, что обеспечивает фиксацию времени, прозрачность процессов и полную отслеживаемость действий каждого участника — от врача до председателя комиссии.
Как отмечает Мирошниченко, это значительно снижает риски злоупотреблений и выводит всю процедуру военно-врачебной экспертизы в понятную и контролируемую цифровую среду.
Вместе с тем в системе еще остаются бумажные носители — прежде всего исторические медицинские данные.
Ранее мы сообщали, что электронная система с данными о здоровье граждан будет автоматически обмениваться информацией с системой, которая фиксирует пересечение границы – Кабмин одобрил законопроект.
