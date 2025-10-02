Электронная система с данными о здоровье граждан будет автоматически обмениваться информацией с системой, которая фиксирует пересечение границы – Кабмин одобрил законопроект

Кабмин одобрил законопроект об автоматическом обмене данными между системой ЭСОЗ, где фиксируется состояние здоровья, системами МВД и базой, где фиксируются данные о пересечении границы.

Кабмин одобрил законопроект, который предусматривает упрощение процесса автоматического обмена данными о гражданах из Электронной системы здравоохранения (ЭСОЗ) и другими реестрами и системами.

Как отметили в правительстве, он направлен на «повышение достоверности данных».

Документ расширяет перечень государственных систем и реестров для взаимодействия с ЭСОЗ.

В частности, речь идет об интеграции ЭСОЗ с системой, обеспечивающей контроль лиц и транспортных средств, которые пересекают государственную границу, а также с единой информационной системой Министерства внутренних дел.

«Такое взаимодействие позволит более точно проверять документы, налоговые номера и другие сведения. В результате удастся уменьшить количество ошибок в данных, повысить качество услуг и минимизировать риски злоупотреблений», – отметили в Кабмине.

Законопроект также предусматривает передачу сведений о фармацевтических работниках из ЭСОЗ в орган, ответственный за контроль качества и безопасности лекарственных средств. Это позволит усилить контроль за соблюдением лицензионных требований в фармацевтической сфере.

Напомним, через Электронную систему здравоохранения для пациентов формируются цифровые медзаключения, выписываются электронные рецепты и направления, планы лечения и т.п.

Летом 2025 года Верховная Рада приняла в целом законопроект 12066, который позволяет осуществлять обмен между Электронной системой здравоохранения (ЭСОЗ) и реестром военнообязанных «Оберег».

Кроме того, Верховная Рада 18 сентября приняла в целом как закон законопроект Кабмина 11377 о Единой информационной системе социальной сферы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в этой информационной системе фактически будет формироваться полная картина о гражданах, ведь данные будут собираться из разных реестров, от информации о ситуации с воинским учетом человека и пересечением им границы – до уплаты им налогов и наличия у него авто, квартир, земли, открытых исполнительных производств и т.п.

Единая информационная система социальной сферы будет осуществлять электронный информационный обмен данными в онлайн-режиме с рядом реестров, в частности, это Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов («Оберег») и Электронная система здравоохранения (ЭСОЗ).

Также напомним, что Кабмин принял постановление об автоматической постановке на учет мужчин 25-60 лет без ТЦК и ВВК. Речь идет об изменениях в Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденные постановлением Кабмина от 25 сентября 2025 года №1203.

Судя по анализу этих изменений, который провела «Судебно-юридическая газета», данные о месте проживания для автоматической постановки на учет без ТЦК взяли из Демографического реестра и ведомственной информационной системы ГМС.

Следовательно, мужчины, которые нарушили правила воинского учета, не ходили в ТЦК, и теперь автоматически взяты на учет, смогут понять, на какой адрес им придет повестка через выписку о месте проживания на портале «Дия». Портал «Дия» содержит имеющуюся в ведомственной информационной системе ГМС информацию о последнем задекларированном или зарегистрированном месте проживания лица.

Автор: Наталя Мамченко

