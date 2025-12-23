Проблемы со снятием отпечатков пальцев при оформлении заграничного паспорта — что делать

Паспортный сервис сообщил, если сканирование невозможно по физиологическим причинам, составляется соответствующий официальный акт, а оформление документов осуществляется без отпечатков.

Если считывание отпечатков пальцев является технически или физиологически невозможным, применяется четко регламентированный порядок действий. Об этом сообщил Паспортный сервис во Львове.

Также там назвали порядок действий:

специалист выполняет повторное сканирование на том же или альтернативном оборудовании;

в случае технических неисправностей используется резервный сканер;

если сканирование невозможно по физиологическим причинам, составляется соответствующий официальный акт, а оформление документов осуществляется без отпечатков в соответствии с действующим законодательством.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховный Суд разъяснил, что обращение в суд с заявлением об установлении личности возможно только после прохождения обязательной процедуры идентификации в Государственной миграционной службе Украины и получения официального решения ГМС о невозможности установить личность по результатам такой процедуры. Отсутствие доказательств прохождения этого досудебного этапа является основанием для отказа в удовлетворении заявления об установлении личности судом.

