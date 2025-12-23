  1. В Україні

Проблеми зі зняттям відбитків пальців при оформленні закордонного паспорту – що робити

15:42, 23 грудня 2025
Паспортний Сервіс повідомив, якщо сканування неможливе через фізіологічні причини, складається відповідний офіційний акт, а оформлення документів здійснюється без відбитків.
Фото: facebook.com/lvivpasport
Якщо зчитування відбитків пальців є технічно чи фізіологічно неможливим, застосовується чітко регламентований порядок дій. Про це повідомив Паспортний Сервіс у Львові.

Також там назвали порядок дій:

  • Спеціаліст виконує повторне сканування на тому самому або альтернативному обладнанні;
  • У разі технічних несправностей використовується резервний сканер;
  • Якщо сканування неможливе через фізіологічні причини, складається відповідний офіційний акт, а оформлення документів здійснюється без відбитків згідно з чинним законодавством.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховний Суд роз’яснив, що звернення до суду із заявою про встановлення особи можливе лише після проходження обов’язкової процедури ідентифікації в Державній міграційній службі України та отримання офіційного рішення ДМС про неможливість встановлення особи за результатами такої процедури. Відсутність доказів проходження цього досудового етапу є підставою для відмови в задоволенні заяви про встановлення особи судом.

паспорт закордонний паспорт

