Жалоба в ГНС сыграла против ООО — позиция Верховного Суда о сроках обжалования налоговых решений

Верховный Суд поставил точку в споре между ООО и налоговым органом относительно сроков обжалования налогового уведомления-решения.

Верховный Суд в составе Кассационного административного суда рассмотрел кассационную жалобу Главного управления ГНС в Запорожской области по делу К/990/48012/24 о налоговых уведомлениях-решениях.

Суть спора заключалась в обжаловании налогового уведомления-решения от 29 декабря 2023 года, которым компании доначислили более 1,84 млн грн налога на добавленную стоимость вместе со штрафными санкциями.

Компания:

сначала обжаловала это решение в административном порядке (в ГНС);

15 марта 2024 года получила ответ: жалоба отклонена.

В суд компания обратилась в июне 2024 года.

Налоговый орган заявил: срок обращения в суд пропущен.

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к разным выводам относительно срока обращения в суд.

Решение Верховного Суда

Правовой вывод Верховного Суда в составе судебной палаты по рассмотрению дел относительно налогов, сборов и других обязательных платежей Кассационного административного суда в постановлении от 26 ноября 2020 года по делу № 500/2486/19 длительное время применяется административными судами в их судебной практике; его, в частности, поддержал Верховный Суд в постановлении от 10 мая 2024 года по делу № 520/1810/23, в котором констатировал, что срок обращения в суд с иском об отмене налогового уведомления-решения при условии предварительного использования досудебного порядка урегулирования спора составляет один месяц, следующий за днем окончания процедуры административного обжалования.

С учетом изложенного Большая Палата в постановлении от 16 июля 2025 года по делу №500/2276/24 пришла к выводу, что согласно сформированной судебной практике, которая является обязательной для учета, срок обращения в суд с иском об отмене налогового уведомления-решения или иного решения контролирующего органа о начислении денежного обязательства при условии предварительного использования досудебного порядка составляет один месяц, следующий за днем окончания процедуры административного обжалования.

Подытоживая изложенное выше, Большая Палата в указанном постановлении констатировала, что в административном судопроизводстве можно выделить следующие сроки обжалования решений / действий / бездействия субъекта властных полномочий:

если налогоплательщик не обжаловал решение контролирующего органа в досудебном (административном) порядке — срок обращения в суд составляет 6 месяцев (часть вторая статьи 122 КАС Украины);

если налогоплательщик обжаловал решение контролирующего органа в досудебном (административном) порядке, которое не касается начисления денежных обязательств (например, блокирование НН; присвоение рискового статуса и т. п.), — срок обращения в суд составляет 3 месяца (часть четвертая статьи 122 КАС Украины);

если налогоплательщик обжаловал решение контролирующего органа в досудебном (административном) порядке, которое предусматривает начисление денежных обязательств (например, налоговое уведомление-решение), — срок обращения в суд составляет 1 месяц (пункт 56.19 статьи 56 НК Украины).

Возвращаясь к обстоятельствам рассматриваемого дела, суд учитывает, что до подачи искового заявления в суд Общество обжаловало в Государственную налоговую службу Украины налоговое уведомление-решение, которое предусматривает начисление денежных обязательств.

Таким образом, правильным является вывод о том, что истец применил процедуру досудебного административного обжалования решения контролирующего органа, что подтверждается материалами дела. О завершении процедуры административного обжалования истец узнал в день получения решения центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику, в соответствии с подпунктом 56.17.3 пункта 56.17 статьи 56 НК Украины, а именно 15 марта 2024 года.

Следовательно, при обращении в суд с иском об обжаловании налогового уведомления-решения после обжалования таких решений контролирующего органа в досудебном (административном) порядке подлежала применению норма пункта 56.19 статьи 56 НК Украины, которая является специальной по отношению к норме части четвертой статьи 122 КАС Украины.

Большая Палата в постановлении от 16 июля 2025 года по делу №500/2276/24 в очередной раз подчеркнула, что норма пункта 56.19 статьи 56 НК Украины является специальной по отношению к норме части четвертой статьи 122 КАС Украины, а следовательно, имеет приоритет в применении в налоговых спорах и регулирует определенную ее предметом группу правоотношений — обжалование в судебном порядке налоговых уведомлений-решений и других решений контролирующих органов о начислении денежных обязательств при условии предварительного использования истцом досудебного порядка урегулирования спора (применения процедуры административного обжалования — абзац третий пункта 56.18 статьи 56 НК Украины). Она устанавливает срок для их обжалования в течение месяца, следующего за днем окончания процедуры административного обжалования в соответствии с пунктом 56.17 этой статьи.

Судебная практика Верховного Суда является устоявшейся и длительное время неизменной, поэтому у налогоплательщиков не должно быть двоякого понимания положений действующего законодательства относительно срока обращения в суд с исковыми требованиями об обжаловании налоговых уведомлений-решений после процедуры административного обжалования таких уведомлений-решений.

Следовательно, получив решение по результатам рассмотрения жалобы на налоговое уведомление-решение 15 марта 2024 года, истец должен был реализовать право на обращение в суд в течение месяца.

Обращение в суд по истечении этого срока, а именно в июне 2024 года, как указал суд первой инстанции, свидетельствует о пропуске срока обращения в суд.

Истец настаивал на том, что срок обращения в суд был пропущен по уважительным причинам, в частности указывал на введение в Украине военного положения и нахождение 80% населенных пунктов, являющихся потребителями природного газа и электрической энергии истца, в г. Запорожье и Запорожской области, территории которых включены в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или которые временно оккупированы Российской Федерацией, что лишило Общество возможности своевременно получить определенные первичные документы.

Часть первая статьи 121 КАС Украины предусматривает, что суд по заявлению участника дела восстанавливает пропущенный процессуальный срок, установленный законом, если признает причины его пропуска уважительными, кроме случаев, когда этим Кодексом установлена невозможность такого восстановления.

При этом нормы КАС Украины не содержат исчерпывающего перечня оснований, которые считаются уважительными для решения вопроса о восстановлении пропущенного процессуального срока. Такие причины определяются в каждом конкретном случае с учетом обстоятельств по делу.

Оценивая уважительность причин несвоевременного обращения в суд, следует исходить из того, что причина пропуска срока является уважительной, если она одновременно отвечает всем следующим условиям:

это обстоятельство (или несколько обстоятельств), которое непосредственно делает невозможным или затрудняет совершение процессуальных действий в установленный законом или судом срок;

это обстоятельство возникло объективно, независимо от воли лица, пропустившего срок;

эта причина возникла в течение срока, который был пропущен;

это обстоятельство подтверждается надлежащими и допустимыми средствами доказывания.

Устоявшейся является также практика Верховного Суда, согласно которой при решении вопроса о восстановлении срока в пределах каждого конкретного дела суд оценивает обстоятельства, которые служили препятствием для своевременного обращения в суд, во взаимосвязи с:

длительностью пропущенного срока;

поведением стороны в течение этого срока;

действиями, которые она совершала, и были ли они связаны с подготовкой к обращению в суд, и оценивает их в совокупности.

Наряду с изложенным суд кассационной инстанции обращает внимание, что соблюдение сроков обращения в административный суд является одним из условий дисциплинирования участников публично-правовых отношений, если эти отношения стали спорными.

Необходимо отметить, что институт сроков в административном процессе способствует достижению юридической определенности в публично-правовых отношениях и стимулирует суд и участников административного процесса добросовестно относиться к выполнению своих обязанностей. Сроки обращения в административный суд с иском ограничивают время, в течение которого такие правоотношения считаются спорными. После их истечения, если никто не обратился в суд за разрешением спора, отношения становятся стабильными.

Суд первой инстанции правильно указал, что введение военного положения может быть признано судом уважительной причиной пропуска соответствующего процессуального срока или его продления при условии, если пропуск срока находится в прямой причинной связи с таким обстоятельством. Сам по себе факт введения военного положения в Украине не является безусловным основанием для восстановления процессуального срока, поэтому этот вопрос должен решаться в каждом конкретном случае с учетом доводов, приведенных в заявлении, и обстоятельств, которые существовали и объективно препятствовали совершению процессуальных действий. Такой подход соответствует устоявшейся практике Верховного Суда.

Как установил суд первой инстанции, истец не обосновал и не доказал наличие такой причинной связи.

С учетом этого коллегия судей считает правильным вывод суда первой инстанции о том, что приведенные истцом доводы не свидетельствуют об уважительности причин пропуска срока обращения в суд.

Таким образом, коллегия судей приходит к выводу, что суд первой инстанции, оставляя без рассмотрения исковое заявление, правильно применил нормы права, регулирующие спорные правоотношения, поскольку истец, обратившись в суд лишь 14.06.2024, пропустил срок обращения в суд при отсутствии уважительных причин такого пропуска.

Суд апелляционной инстанции, указывая на соблюдение истцом срока обращения в суд с данным иском, неправильно применил положения статьи 122 КАС Украины и пункта 56.18 статьи 56 Налогового кодекса Украины и принял судебное решение по этому делу вопреки выводам Верховного Суда, изложенным в постановлениях по вопросу применения нормы права в подобных правоотношениях.

Подытоживая изложенное, суд кассационной инстанции пришел к выводу, что судом апелляционной инстанции ошибочно отменено решение суда первой инстанции, принятое на основании полного и всестороннего исследования обстоятельств дела с соблюдением требований законодательства.

В соответствии со статьей 352 Кодекса административного судопроизводства Украины суд кассационной инстанции отменяет постановление суда апелляционной инстанции полностью или частично и оставляет в силе судебное решение суда первой инстанции в соответствующей части, если установит, что судом апелляционной инстанции отменено судебное решение, которое соответствует закону.

Учитывая изложенное, постановление суда апелляционной инстанции подлежит отмене, а ошибочно отмененное определение суда первой инстанции — оставлению в силе.

