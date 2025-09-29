Узнать, на какой адрес поступит повестка от ТЦК, если мужчина не становился на учет, можно через выписку о месте жительства на портале «Дия»

Автоматическая постановка на воинский учет без ТЦК и ВЛК мужчин 25-60 лет произойдет по месту жительства, данные о котором возьмут в том числе из ведомственной системы ГМС, а в случае, когда место жительства не зарегистрировано или не задекларировано — на учет поставят ТЦК, которые определит Генштаб.

Мужчины, которые нарушили правила воинского учета, не ходили в ТЦК, и теперь автоматически поставлены на учет, смогут понять, на какой адрес им поступит повестка, через выписку о месте жительства на портале «Дия». Портал «Дия» содержит имеющуюся в ведомственной информационной системе ГМС информацию о последнем задекларированном или зарегистрированном месте жительства лица.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в контексте автоматической постановки на учет мужчин 25-60 лет, которые никогда не были в ТЦК и не регистрировались в Резерв+, интересен вопрос, откуда возьмут данные для внесения таких людей в Реестр военнообязанных «Оберег». Ведь для наложения штрафов на таких мужчин и ареста их банковских счетов в случае неуплаты, нужно иметь еще определенные наборы данных.

Возможность «одним кликом» поставить всех «уклонистов» на учет была предусмотрена еще в прошлом году – законом 3549-ІХ о цифровизации воинского учета, и об этом писала «Судебно-юридическая газета». Этот закон фактически предусмотрел обмен данными между различными государственными реестрами, за счет чего всех, кто не посетил ТЦК, сможет «найти» государство.

Сейчас соответствующее постановление Кабмина об автоматической постановке на учет уже опубликовано. Речь идет об изменениях в Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденные постановлением Кабмина от 25 сентября 2025 года №1203.

Судя по анализу этих изменений, который провела «Судебно-юридическая газета», данные о месте проживания для автоматической постановки на учет без ТЦК взяли из Демографического реестра и ведомственной информационной системы ГМС.

Напомним, что 1 декабря 2021 года вступил в силу Закон №1871-IX «О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места проживания в Украине», целью которого было введение декларирования и регистрации места проживания в электронной форме, закрепление электронного реестра как единого источника информации о месте проживания лица и т.д.

Сейчас выписку о месте проживания можно получить через приложение «Дия» или на Едином портале государственных услуг «Дия». В 2022 году МВД сообщило, что Государственная миграционная служба совместно с Министерством цифровой трансформации разработали возможность формирования на Едином государственном веб-портале электронных услуг «Дия» выписки о месте проживания.

Кроме того, постановлением правительства от 20 августа 2025 года №1010 было предусмотрено, что электронное информационное взаимодействие Реестра военнообязанных «Оберег» в режиме реального времени осуществляется и с Единым государственным веб-порталом электронных услуг (Порталом «Дия»).

Следовательно, сейчас данные о том, где проживает лицо, значительно цифровизированы. Впрочем, никто не даст гарантии, что они являются актуальными по состоянию на сейчас.

На этот случай правительство предусмотрело в изменениях загадочную фразу, что «в случае, когда место проживания не зарегистрировано или не задекларировано» постановка на воинский учет осуществляется «территориальными центрами комплектования и социальной поддержки, определенными Генеральным штабом Вооруженных Сил». Каким образом ТЦК должен поставить на учет человека, если о нем ничего неизвестно, постановлением не определено. Возможно, в этом случае будут принимать во внимание другие данные, например, реестры Налоговой, Минюста и т.д., ведь обмен с ними также предусмотрен законом о Реестре «Оберег».

Поэтому, преследует ли такая автоматическая постановка на учет выявление и призыв «уклонистов» на военную службу (если неизвестно даже актуальное место их пребывания), или же цель скорее состоит в том, чтобы наложить штрафы на неопределенный круг лиц, пока неизвестно.

Изменениями Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов дополнили пунктами, которыми, среди прочего, установлено, что «граждане Украины мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет, которые не состоят на воинском учете призывников, военнообязанных и резервистов (кроме случаев, когда такие граждане не берутся на такой учет в соответствии с законодательством), берутся на такой учет на основании сведений, полученных Минобороны путем электронного информационного взаимодействия Единого государственного демографического реестра, ведомственной информационной системы ГМС, других информационных систем, реестров и баз (банков) данных и Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов средствами системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов «Трембита» в соответствии со статьей 14 Закона «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов».

Объем и структура данных, которыми обмениваются субъекты электронного информационного взаимодействия через программные интерфейсы электронных информационных ресурсов (сервисы), определяются договорами об информационном взаимодействии, заключенными в соответствии с Порядком электронного (технического и информационного) взаимодействия, утвержденного постановлением Кабмина от 8 сентября 2016 г. №606 «Некоторые вопросы электронного взаимодействия электронных информационных ресурсов». В случае отсутствия технической возможности передачи данных с использованием «Трембиты» электронное информационное взаимодействие субъектов электронного взаимодействия осуществляется с использованием других информационно-коммуникационных систем.

Постановка на воинский учет проводится без направления на военно-врачебную комиссию.

Кроме того, постановление регулирует постановку на учет призывников.

В соответствии с ней ежегодно с 1 января до 31 июля граждане Украины мужского пола, которым в год постановки на воинский учет исполняется 17 лет, впервые берутся на воинский учет призывников с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов путем:

прохождения электронной идентификации и аутентификации для предоставления своих персональных данных средствами электронного кабинета Резерв+;

личного прибытия в районный (городской) ТЦК с подачей документов, перечень которых устанавливается Минобороны.

Не подлежат постановке на воинский учет призывников граждане Украины, которые отбывают наказание в учреждениях исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера.

Граждане, которые не стали на воинский учет призывников в определенный выше период, берутся на такой учет только после личного прибытия в ТЦК.

Также постановление предусматривает, что военнообязанные и резервисты, достигшие предельного возраста пребывания в запасе, исключаются из воинского учета средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов в день достижения ими предельного возраста.

Руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций в течение 7 дней со дня достижения этими лицами предельного возраста пребывания в запасе делают отметку «Исключен из воинского учета по возрасту» в соответствующей графе списков персонального воинского учета.

Автор: Наталя Мамченко

