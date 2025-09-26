Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Всех мужчин 25-60 лет, которые не пользовались «Резерв+» и не ходили в ТЦК, внесли в Реестр военнообязанных «Оберег» — теперь им могут прийти штрафы

12:06, 26 сентября 2025
Бюджет может пополниться штрафами за счет тех мужчин, которые не ходили в ТЦК и не регистрировались в «Резерв+».
Всех мужчин 25-60 лет, которые не пользовались «Резерв+» и не ходили в ТЦК, внесли в Реестр военнообязанных «Оберег» — теперь им могут прийти штрафы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин 25 сентября на заседании внес изменения в Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, который утвержден постановлением от 30 декабря 2022 года №1487. На данный момент изменения еще не опубликованы, но речь идет, в частности, об автоматической постановке на воинский учет.

Минобороны сообщило, что «все граждане Украины мужского пола в возрасте 25-60 лет, которые до сих пор не состоят на воинском учете без законных оснований, будут поставлены на такой учет автоматически».

«Это уменьшит количество ручных операций и необходимость посещать ТЦК», — добавили в ведомстве.

Очевидно, теперь каждый из таких мужчин попал в Реестр военнообязанных «Оберег» и может увидеть свои данные в приложении «Резерв+».

Напомним, что штраф за нарушение правил воинского учета для граждан составляет от 17 тысяч грн до 25,5 тысяч грн.

На данный момент Минобороны не сообщило цифру относительно того, сколько мужчин до сих пор не состоят на учете без законных оснований, но, очевидно, поскольку они теперь внесены в единую электронную базу – Реестр «Оберег», отныне каждый из них может ожидать соответствующий штраф. А также – в случае добровольной неуплаты штрафа – арест банковских счетов.

Также на данный момент, до обнародования соответствующих изменений, неизвестно, какая информационная база послужила основой для переноса из нее в «Оберег» данных о мужчинах, которые не стоят на учете.

Впрочем, следует отметить, что реализация автоматического переноса данных о мужчинах в Реестр военнообязанных «Оберег» из других государственных реестров была лишь вопросом времени.

Как писала «Судебно-юридическая газета», еще в апреле 2024 года вступил в силу Закон 3549-ІХ о цифровизации воинского учета и введении Электронного кабинета военнообязанного (законопроект 10062). Новый закон позволял выявить граждан, не состоящих на воинском учете, но данные о которых имеются в других государственных реестрах.

«Оберег» взаимодействует с реестрами. Основная задача этих обменов, этого взаимодействия – это актуализация данных украинцев и украинок. Это реестр Государственной налоговой службы, это реестр Минюста, Государственной регистрации актов гражданского состояния, реестр Государственной судебной администрации, реестр Государственной пограничной службы, реестр Министерства образования и науки», – объясняла Катерина Черногоренко, которая на то время была заместителем министра обороны.

Летом 2024 года Реестр «Оберег» должен был начать обмениваться также и данными с Пенсионным фондом, получая данные о том, за кого уплачивает взносы работодатель.

Напомним, в соответствии с постановлением «Некоторые вопросы Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны» через портал и его составляющие осуществляется электронное информационное взаимодействие с другими электронными информационными ресурсами средствами системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов «Трембита».

Составляющей Портала является, в частности, электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (то есть, «Резерв+»).

На портале обрабатываются персональные данные не только те, которые предоставляются пользователями Портала, но и те, которые поступают на Портал в порядке электронного информационного взаимодействия.

Постановлением правительства от 20 августа 2025 года №1010 было предусмотрено, что электронное информационное взаимодействие Реестра «Оберег» в режиме реального времени осуществляется между следующими электронными информационными ресурсами:

  • Государственный реестр актов гражданского состояния граждан;
  • Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований;
  • Государственный реестр физических лиц - плательщиков налогов;
  • электронная система здравоохранения;
  • Единый государственный веб-портал электронных услуг (Портал «Дия»);
  • Единая государственная электронная база по вопросам образования;
  • Единая информационно-аналитическая система Государственной службы занятости;
  • Единая информационная система социальной сферы;
  • другие электронные информационные ресурсы, с которыми есть потребность в обмене данными (информацией), определенная владельцем Портала в соответствии с законом.

Таким образом, данные о мужчинах могут попадать в единую систему учета, независимо от того, регистрировались ли они в «Резерв+» или ходили ли они в ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины штраф / штрафы ТЦК Резерв+ военнообязанный воинский учет Оберег

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Всех мужчин 25-60 лет, которые не пользовались «Резерв+» и не ходили в ТЦК, внесли в Реестр военнообязанных «Оберег» — теперь им могут прийти штрафы

Бюджет может пополниться штрафами за счет тех мужчин, которые не ходили в ТЦК и не регистрировались в «Резерв+».

Кабмин установил дополнительное вознаграждение сотрудникам Службы судебной охраны, работающим на территориях активных или возможных боевых действий

Определенные категории сотрудников Службы судебной охраны смогут рассчитывать на дополнительное вознаграждение в 200% должностного оклада.

Верховный Суд объяснил, как устанавливается причинная связь между действиями должностного лица и последствиями в сложных управленческих решениях

Начальник управления допустил принятие незаконного решения комиссией по рассмотрению вопросов обеспечения жильем о выплате денежной компенсации на приобретение жилья за счет бюджетных средств – ВС объяснил, как установить связь между его действиями и последствиями.

Верховный Суд определил, чем отличается присвоение находки от кражи имущества

Если лицо завладело забытой собственником вещью, зная, кому она принадлежит, это следует оценивать не как присвоение находки, а как кражу чужого имущества – Верховный Суд.

Правительство взялось анализировать, что выполнено из перечня задач Дорожной карты по верховенству права в сфере судебной реформы, – какие меры остаются в «подвешенном» состоянии

Срок для утверждения базового документа, определенного Дорожной картой – Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2025-2029 годы, был установлен на II квартал 2025 года.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталя Кузьменко
    Наталя Кузьменко
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Світлана Яковлєва
    Світлана Яковлєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Тетяна Ковальчук
    Тетяна Ковальчук
    суддя Господарського суду Чернівецької області