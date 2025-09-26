Всех мужчин 25-60 лет, которые не пользовались «Резерв+» и не ходили в ТЦК, внесли в Реестр военнообязанных «Оберег» — теперь им могут прийти штрафы

Бюджет может пополниться штрафами за счет тех мужчин, которые не ходили в ТЦК и не регистрировались в «Резерв+».

Кабмин 25 сентября на заседании внес изменения в Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, который утвержден постановлением от 30 декабря 2022 года №1487. На данный момент изменения еще не опубликованы, но речь идет, в частности, об автоматической постановке на воинский учет.

Минобороны сообщило, что «все граждане Украины мужского пола в возрасте 25-60 лет, которые до сих пор не состоят на воинском учете без законных оснований, будут поставлены на такой учет автоматически».

«Это уменьшит количество ручных операций и необходимость посещать ТЦК», — добавили в ведомстве.

Очевидно, теперь каждый из таких мужчин попал в Реестр военнообязанных «Оберег» и может увидеть свои данные в приложении «Резерв+».

Напомним, что штраф за нарушение правил воинского учета для граждан составляет от 17 тысяч грн до 25,5 тысяч грн.

На данный момент Минобороны не сообщило цифру относительно того, сколько мужчин до сих пор не состоят на учете без законных оснований, но, очевидно, поскольку они теперь внесены в единую электронную базу – Реестр «Оберег», отныне каждый из них может ожидать соответствующий штраф. А также – в случае добровольной неуплаты штрафа – арест банковских счетов.

Также на данный момент, до обнародования соответствующих изменений, неизвестно, какая информационная база послужила основой для переноса из нее в «Оберег» данных о мужчинах, которые не стоят на учете.

Впрочем, следует отметить, что реализация автоматического переноса данных о мужчинах в Реестр военнообязанных «Оберег» из других государственных реестров была лишь вопросом времени.

Как писала «Судебно-юридическая газета», еще в апреле 2024 года вступил в силу Закон 3549-ІХ о цифровизации воинского учета и введении Электронного кабинета военнообязанного (законопроект 10062). Новый закон позволял выявить граждан, не состоящих на воинском учете, но данные о которых имеются в других государственных реестрах.

«Оберег» взаимодействует с реестрами. Основная задача этих обменов, этого взаимодействия – это актуализация данных украинцев и украинок. Это реестр Государственной налоговой службы, это реестр Минюста, Государственной регистрации актов гражданского состояния, реестр Государственной судебной администрации, реестр Государственной пограничной службы, реестр Министерства образования и науки», – объясняла Катерина Черногоренко, которая на то время была заместителем министра обороны.

Летом 2024 года Реестр «Оберег» должен был начать обмениваться также и данными с Пенсионным фондом, получая данные о том, за кого уплачивает взносы работодатель.

Напомним, в соответствии с постановлением «Некоторые вопросы Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны» через портал и его составляющие осуществляется электронное информационное взаимодействие с другими электронными информационными ресурсами средствами системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов «Трембита».

Составляющей Портала является, в частности, электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (то есть, «Резерв+»).

На портале обрабатываются персональные данные не только те, которые предоставляются пользователями Портала, но и те, которые поступают на Портал в порядке электронного информационного взаимодействия.

Постановлением правительства от 20 августа 2025 года №1010 было предусмотрено, что электронное информационное взаимодействие Реестра «Оберег» в режиме реального времени осуществляется между следующими электронными информационными ресурсами:

Государственный реестр актов гражданского состояния граждан;

Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований;

Государственный реестр физических лиц - плательщиков налогов;

электронная система здравоохранения;

Единый государственный веб-портал электронных услуг (Портал «Дия»);

Единая государственная электронная база по вопросам образования;

Единая информационно-аналитическая система Государственной службы занятости;

Единая информационная система социальной сферы;

другие электронные информационные ресурсы, с которыми есть потребность в обмене данными (информацией), определенная владельцем Портала в соответствии с законом.

Таким образом, данные о мужчинах могут попадать в единую систему учета, независимо от того, регистрировались ли они в «Резерв+» или ходили ли они в ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

