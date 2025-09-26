Всіх чоловіків 25-60 років, які не мали Резерв+ і не ходили до ТЦК, внесли до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» – тепер їм можуть прийти штрафи

Бюджет може поповнитися штрафами за рахунок тих чоловіків, які не ходили до ТЦК і не реєструвалися у Резерв+.

Кабмін 25 вересня на засіданні вніс зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, який затверджено постановою від 30 грудня 2022 року №1487. Наразі зміни ще не опубліковані, але йдеться зокрема про автоматичну постановку на військовий облік.

Міноборони повідомило, що «усі громадяни України чоловічої статі віком 25-60 років, які досі не перебувають на військовому обліку без законних підстав, будуть поставлені на такий облік автоматично».

«Це зменшить кількість ручних операцій та потребу відвідувати ТЦК», додали у відомстві.

Вочевидь, тепер кожен з таких чоловіків потрапив до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» і може побачити свої дані у застосунку Резерв+.

Нагадаємо, що штраф за порушення правил військового обліку для громадян становить від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн.

Наразі Міноборони не повідомило цифру стосовно того, скільки чоловіків досі не перебувають на обліку без законних підстав, але, вочевидь, оскільки вони тепер внесені до єдиної електронної бази – Реєстру «Оберіг», віднині кожен з них може очікувати на відповідний штраф. Та – у разі добровільної несплати штрафу – на арешт банківських рахунків.

Також наразі, до оприлюднення відповідних змін, невідомо, яка інформаційна база слугувала основою для перенесення з неї до «Оберіг» даних про чоловіків, які не стоять на обліку.

Втім, слід зауважити, що реалізація автоматичного перенесення даних про чоловіків до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» з інших державних реєстрів була лише питанням часу.

Як писала «Судово-юридична газета», ще у квітні 2024 року набув чинності Закон 3549-ІХ про цифровізацію військового обліку та запровадження Електронного кабінету військовозобов’язаного (законопроект 10062). Новий закон дозволяв виявити громадян, які не стоять на військовому обліку, але дані про яких наявні в інших державних реєстрах.

«Оберіг» взаємодіє з реєстрами. Основна задача цих обмінів, цієї взаємодії – це актуалізація даних українців і українок. Це реєстр Державної податкової служби, це реєстр Мін'юсту, Державної реєстрації актів цивільного стану. Реєстр Державної судової адміністрації, реєстр Державної прикордонної служби, реєстр Міністерства освіти та науки» – пояснювала Катерина Черногоренко, яка на той час була заступницею міністра оборони.

Влітку 2024 року Реєстр «Оберіг» мав почати обмінюватися також і даними з Пенсійного фонду, отримуючи дані про те, за кого сплачує внески роботодавець.

Нагадаємо, відповідно до постанови «Деякі питання Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони» через портал та його складові здійснюється електронна інформаційна взаємодія з іншими електронними інформаційними ресурсами засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта».

Складовою Порталу є зокрема електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (тобто, «Резерв+»).

На порталі обробляються персональні дані не лише ті, що надаються користувачами Порталу, але й ті, що надходять до Порталу в порядку електронної інформаційної взаємодії.

Постановою уряду від 20 серпня 2025 року №1010 було передбачено, що електронна інформаційна взаємодія Реєстру «Оберіг» в режимі реального часу здійснюється між такими електронними інформаційними ресурсами:

Державний реєстр актів цивільного стану громадян;

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

Державний реєстр фізичних осіб - платників податків;

електронна система охорони здоров’я;

Єдиний державний вебпортал електронних послуг (Портал «Дія»);

Єдина державна електронна база з питань освіти;

Єдина інформаційно-аналітична система Державної служби зайнятості;

Єдина інформаційна система соціальної сфери;

інші електронні інформаційні ресурси, з якими є потреба в обміні даними (інформацією), визначена власником Порталу відповідно до закону.

Таким чином, дані про чоловіків можуть потрапляти до єдиної системи обліку, незалежно від того, чи вони реєструвалися у Резерв+ або чи ходили вони до ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

