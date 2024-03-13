Закон про мобілізацію дасть можливість виявити громадян, які не стоять на військовому обліку, але наявні в інших реєстрах

Член Комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко зазначив, що законопроект 10449 про мобілізацію вирішує проблему, коли багато військовозобов’язаних відсутні в реєстрах Центрів комплектації, їх фізично і технічно не бачать.

Фото: Facebook Олександр Федієнко

Профільний Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодня розглядає близько 300 правок до законопроекту 10449 про мобілізацію. Наразі він вже більш, ніж удвічі зменшив кількість правок до законопроекту. Про це розповів народний депутат від «Слуги народу», член профільного парламентського Комітету Олександр Федієнко.

«Щодня розглядається близько 300 правок. Депутатам, які подали свої правки й наполягають на них, була надана можливість приходити на засідання Комітету й відстоювати їх, а Комітет враховуватиме чи не враховуватиме ці пропозиції. При цьому Комітет відхилив усі пропозиції щодо тимчасових обмежень для «ухилянтів», а залишив тільки норму стосовно обмеження керування транспортним засобом», - цитує 13 березня сайт парламенту політика (нагадаємо, що станом на 12 березня депутати повідомили, що Комітет повністю відхилив обмеження для «ухилянтів», включаючи управління авто).

Він наголосив, що сам закон вибудовується з точки зору норм права як рамковий механізм, а спосіб виконання вже визначатимуть підзаконні документи.

Олександр Федієнко зауважив, що чинне законодавство не заважає територіальним центрам комплектації формувати мобілізаційний потенціал, але законопроект про мобілізацію, який напрацьовується зараз, передовсім має дати мотивацію, а також вдосконалити роботу ТЦК.

«У нас багато військовозобов’язаних відсутні в реєстрах Центрів комплектації, їх фізично і технічно не бачать.

Законопроект дасть можливість виявити тих громадян, які не стоять на обліку, при цьому перебувають в інших реєстрах», - підкреслив член Комітету.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», в системі Реєстрі військовозобов’язаних, призовників та резервістів «Оберіг» верифіковано майже 100% даних про осіб. Зараз «Оберіг» працює в повному обсязі, а у Міноборони підсилюють обміни між іншими реєстрами для того, аби мати повну картину про військовозобов’язаних. Також Міноборони працює з ТЦК, щоб скоріше цифровізувати їх процеси і запровадити замість паперових особових справ електронні. У кожного військовозобов'язаного буде свій власний кабінет, де він може завантажити свої дані з системи.

Також на підписі у Президента зараз знаходиться вже ухвалений в цілому Закон 10062 про цифровізацію військового обліку.

Зокрема до Реєстру потраплять персональні дані про місце проживання та місце перебування; номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти; відомості про батьків, опікунів, піклувальників та інших представників, а також дітей – за згодою; реквізити паспорта; про зайнятість (код ЄДРПОУ та місцезнаходження підприємства, місце роботи, посада, стаж роботи); реєстраційний номер облікової картки платника податків; відцифрований образ обличчя; відомості про переміщення особи на тимчасово окуповану територію, про освіту та спеціальність, про досвід роботи; про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку; про дозвіл на зберігання та носіння зброї; про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном чи повернення на проживання в Україну, реквізити посвідчення водія та багато іншого.

Ці дані будуть цифровізовані.

Отримати інформацію про внесення себе до Реєстру військовозобов’язаних можна буде через системи Мінцифри.

Таким чином, у більшості випадків потреба в заходах оповіщення просто відпаде, тому що будуть синхронізовані різні бази даних. Наприклад, буде видно, що громадянина було зареєстровано у Києві, але зараз працює у Львові, бо податок із його зарплати — ПДФО — сплачується у Львові.

Відповідно тоді буде просто звернення до власника його підприємства, будь-якої форми власності про те, що громадянину необхідно з'явитися до Личаківського ТЦК міста Львова.

Автор: Наталя Мамченко

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