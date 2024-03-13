Закон о мобилизации позволит обнаружить граждан, не состоящих на военном учете, но имеющихся в других реестрах

Член Комитета по нацбезопасности Александр Федиенко отметил, что законопроект 10449 о мобилизации решает проблему, когда многие военнообязанные отсутствуют в реестрах Центров комплектации, их физически и технически не видят.

Фото: Facebook Александр Федиенко

Профильный Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ежедневно рассматривает около 300 поправок к законопроекту 10449 о мобилизации. Сейчас он уже более чем вдвое уменьшил количество поправок к законопроекту. Об этом рассказал народный депутат от «Слуги народа», член профильного парламентского Комитета Александр Федиенко.

«Ежедневно рассматривается около 300 поправок. Депутатам, которые подали свои правки и настаивают на них, была предоставлена возможность приходить на заседание Комитета и отстаивать их, а Комитет будет учитывать или не учитывать эти предложения. При этом Комитет отклонил все предложения по временным ограничениям для «уклонистов», а оставил только норму по ограничению управления транспортным средством», - цитирует 13 марта сайт парламента политика (напомним, что по состоянию на 12 марта депутаты сообщили, что Комитет полностью отклонил ограничения для «уклонистов», включая и управление авто).

Он подчеркнул, что сам закон выстраивается с точки зрения норм права как рамочный механизм, а способ исполнения уже будут определяться подзаконными документами.

Александр Федиенко отметил, что действующее законодательство не мешает территориальным центрам комплектации формировать мобилизационный потенциал, но нарабатываемый сейчас законопроект о мобилизации прежде всего должен дать мотивацию, а также усовершенствовать работу ТЦК.

«У нас многие военнообязанные отсутствуют в реестрах Центров комплектации, их физически и технически не видят.

Законопроект позволит выявить тех граждан, которые не состоят на учете, при этом состоят в других реестрах», - подчеркнул член Комитета.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в системе Реестра военнообязанных, призывников и резервистов «Оберіг» верифицировано почти 100% данных о лицах. Сейчас «Оберіг» работает в полном объеме, а в Минобороны усиливают обмены между другими реестрами для того, чтобы иметь полную картину о военнообязанных. Также Минобороны работает с ТЦК, чтобы скорее цифровизировать их процессы и ввести вместо бумажных личных дел электронные. У каждого военнообязанного будет свой кабинет, где он может загрузить свои данные из системы.

Также на подписи у Президента сейчас находится уже принятый в целом Закон 10062 о цифровизации военного учета.

В частности, в Реестр попадут персональные данные о месте проживания и месте пребывания; номера средств связи и адреса электронной почты; сведения о родителях, опекунах, попечителях и других представителях, а также детях – с согласия; реквизиты паспорта; о занятости (код ЕГРПОУ и местонахождение предприятия, место работы, должность, стаж работы); регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; оцифрованный образ лица; сведения о перемещении человека на временно оккупированную территорию, об образовании и специальности, об опыте работы; о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности к исполнению воинского долга; о разрешении на хранение и ношение оружия; об оформлении документов для выезда за границу на постоянное проживание или оставлении на постоянное проживание за границей или возвращении на проживание в Украину, реквизиты водительского удостоверения и многое другое.

Эти данные будут цифровизированы.

Получить информацию о внесении себя в Реестр военнообязанных можно будет через системы Минцифры.

Таким образом, в большинстве случаев потребность в мерах оповещения просто отпадет, потому что будут синхронизированы разные существующие базы данных. Например, будет видно, что гражданин был зарегистрирован в Киеве, но сейчас работает во Львове, потому что налог с его зарплаты — НДФЛ — уплачивается во Львове.

Соответственно, тогда будет просто обращение к владельцу его предприятия, любой форме собственности о том, что гражданину необходимо явиться в Лычаковский ТЦК города Львова.

Автор: Наталья Мамченко

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