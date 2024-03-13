Польские фермеры анонсировали блокировку границы с Германией: известна дата

С 13:00 17 марта до 22:00 20 марта поляки планируют блокировать пограничный переход в селе Свецко в Люблинском воеводстве.

Фото: Beniamin Piłat /RMF FM

Польские фермеры анонсировали блокаду с Германией. Так, с 13:00 17 марта до 22:00 20 марта поляки планируют блокировать пограничный переход в селе Свецко в Люблинском воеводстве. Об этом сообщает RMF FM.

Вероятно, перевозчики также присоединятся к протесту фермеров.

Окончательное решение должно быть принято 14 марта.

«Фермеры очень недовольны, разочарованы и расстроены отсутствием конкретных действий со стороны чиновников и больше не имеют ни желания, ни выбора ждать дальнейших встреч и заявлений, из которых ничего не выходит», – говорится в специальном коммюнике, посланном фермерами.

Отмечается, что пропускать через границу будут только сервисные службы, наземный транспорт и медработников.

Ранее мы писали, что польские фермеры заблокируют еще один пункт пропуска на границе с Украиной.

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