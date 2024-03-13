Полисы «Зеленая карта» резко подорожают: известны цены

МТСБУ повысило стоимость полисов «Зеленая карта».

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины сообщило, что с 15 марта обновляются размеры единых страховых платежей по договорам международного страхования «Зеленая карта». Об этом сообщает пресс-служба МТСБУ.

В Бюро отмечают, что рост популярности вида международного страхования «Зеленая карта» повлиял не только на то, что увеличилось количество оформленных договоров, но и на рост количества наступлений страховых случаев по таким договорам за рубежом (ДТП с участием украинских водителей). Такая ситуация повлекла за собой увеличение количества страховых выплат и общий рост средней страховой выплаты пострадавшим.

В МТСБУ заявляют, что «повышение размеров страховых платежей является необходимым шагом для обеспечения страхователей надежной защитой в случае ДТП за границей».

Цены для легкового автомобиля будут следующие:

на 15 дней - 1 120 грн (было 1 002 грн)

на 1 месяц - 1 783 грн (было 1 595 грн)

на 3 месяца - 4 812 грн (было 3 789 грн)

на 1 год - 12 446 грн (было 8 769 грн)

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.