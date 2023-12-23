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Верховний Суд виснував, чи може адвокат БПД, щодо якого було постановлено ухвалу про заміну через неналежний захист інтересів обвинуваченого, оскаржити вирок суду

Місцевий суд задовольнив клопотання обвинуваченого про заміну захисника і доручив Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги призначити йому іншого захисника

Оформлення у власність приміщення на верхньому поверсі багатоквартирного будинку як нежитлової нерухомості, - ВП ВС переглянула справу після рішення ЄСПЛ

Велика Палата Верховного Суду після рішення ЄСПЛ вдихнула нове життя у справу співвласників багатоквартирного будинку щодо долі приміщення, призначеного для обслуговування комунікацій, на яке хотіли оформити право власності.

Для адвокатів пропонують змінити вимоги щодо освіти – треба спочатку отримати бакалавра, а потім магістра

У «Слузі народу» пропонують змінити закон про адвокатуру в частині того, що має вважатися повною вищою освітою для набуття статусу адвоката.

Керівник ДП «Центр судових сервісів» Мартин Герасим пояснив, чому створення ЄСІТС стикнулося з проблемами, під час співбесіди на посаду заступника голови ДСА

Ядром електронного правосуддя мав би стати оновлений документообіг суду, але так і не став.

Готівка, квартири, авто та отримана благодійна допомога, – що показали у деклараціях члени Вищої ради правосуддя, які пройшли перевірку на доброчесність

Нова членкиня ВРП Оксана Кваша, обрана на з’їзді науковців місяць тому, вже задекларувала 302 286 грн зарплати, отриманої у Вищій раді правосуддя.

  1. В Україні

МТСБУ підвищило вартість полісів «Зеленої картки»: відомі ціни

10:44, 23 грудня 2023
3 22 грудня змінилися розміри єдиних страхових платежів за договорами міжнародного обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
МТСБУ підвищило вартість полісів «Зеленої картки»: відомі ціни
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Моторне (транспортне) страхове бюро України повідомило, що з 22 грудня оновило розміри єдиних страхових платежів за договорами міжнародного страхування «Зелена картка». Про це йдеться у пресслужбі МТСБУ.

Розміри єдиних страхових платежів за договорами міжнародного обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, зареєстрованих в Україні, з дією на території країн - членів міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка» (крім росії та Білорусі):

- Для легкових автомобілів (пасажиромісткість до 9 осіб з водієм і масою до 3500 кг):

1 002 грн - 15 днів дії договору (було 949 грн);

1 595 грн - 1 місяць (було 1511 грн);

3 789 грн - 3 місяці (було 3589 грн);

8 769 грн - 1 рік (було 8306 грн).

- Для автобусів від 3 766 грн за 15 діб (було 3567 грн) до 33 999 грн за 1 рік (було 32204 грн).

- Для вантажних автомобілів від 2 364 грн за 15 діб (було 2239 грн) до 28 036 грн за рік (було 26556 грн).

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