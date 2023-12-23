МТСБУ підвищило вартість полісів «Зеленої картки»: відомі ціни

3 22 грудня змінилися розміри єдиних страхових платежів за договорами міжнародного обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Моторне (транспортне) страхове бюро України повідомило, що з 22 грудня оновило розміри єдиних страхових платежів за договорами міжнародного страхування «Зелена картка». Про це йдеться у пресслужбі МТСБУ.

Розміри єдиних страхових платежів за договорами міжнародного обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, зареєстрованих в Україні, з дією на території країн - членів міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка» (крім росії та Білорусі):

- Для легкових автомобілів (пасажиромісткість до 9 осіб з водієм і масою до 3500 кг):

1 002 грн - 15 днів дії договору (було 949 грн);

1 595 грн - 1 місяць (було 1511 грн);

3 789 грн - 3 місяці (було 3589 грн);

8 769 грн - 1 рік (було 8306 грн).

- Для автобусів від 3 766 грн за 15 діб (було 3567 грн) до 33 999 грн за 1 рік (було 32204 грн).

- Для вантажних автомобілів від 2 364 грн за 15 діб (було 2239 грн) до 28 036 грн за рік (було 26556 грн).

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