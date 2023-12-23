У Києві відновили шкільне укриття, де під час тривоги обвалилася стеля: відео

Укритті однієї із шкіл Соломʼянського району столиці відновили.

Як раніше повідомлялося, в укритті однієї зі столичних шкіл під час тривоги обвалилася стеля.

У суботу, 23 грудня, Київська міська військова адміністрація повідомила про відновлення шкільного укриття після аварії.

«Наслідки аварії в укритті однієї із шкіл Соломʼянського району (про яку ми повідомляли напередодні) - усунуті в повному обсязі!», - заявили у КМВА.

Зазначається, що ремонтні роботи були виконані в максимально короткий строк.

Наразі укриття для дітей повністю відновлено і функціонально придатне.

Нагадаємо, у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості зобов'язали Київську міську адміністрацію перевірити усі укриття столиці.

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