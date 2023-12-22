У Києві під час повітряної тривоги в укритті школи обвалилась стеля, відео

Відомо, що нещодавно в укритті робили ремонт.

В укритті київської школи під час повітряної тривоги обвалилися стеля – прорвало трубу. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це у п’ятницю, 22 грудня, повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко.

«Вже встановлюються деталі. Слідчо-оперативна група та експертиза будуть найближчим часом», - наголосив він.

Водночас Тимур Ткаченко зазначив, що в цьому укритті зовсім нещодавно робили ремонт за небюджетні кошти благодійного фонду.

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