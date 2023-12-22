В Киеве во время воздушной тревоги в укрытии школы обвалился потолок, видео

Известно, что недавно в укрытии делали ремонт.

В укрытии киевской школы во время воздушной тревоги обвалился потолок – прорвало трубу. К счастью, никто не пострадал.

Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщил заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко.

«Уже устанавливаются детали. Следственно-оперативная группа и экспертиза будут в ближайшее время», - подчеркнул он.

В то же время Тимур Ткаченко отметил, что в этом укрытии совсем недавно делали ремонт за небюджетные средства благотворительного фонда.

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