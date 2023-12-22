Обвал стелі в шкільному укритті: КМВА зобов’язали провести інспекцію усіх укриттів Києва

За дорученням очільника Мінстратегпрому Олександра Камишіна, все має бути зроблено до кінця року.

Як повідомлялося, в укритті однієї зі столичних шкіл під час тривоги обвалилася стеля. У КМВА пояснили, що плити стелі швидко увібрали в себе воду, набрякли — і зрештою обвалився.

У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості зобов'язали Київську міську адміністрацію перевірити усі укриття столиці. Про це заявив очільник відомства Олександр Камишін.

Він повідомив, що відпрацював з командою на місці події.

«На цей раз все обійшлось благополучно, постраждалих немає. Але укриття мають бути безпечними.

Поставив начальнику КМВА Попко дві задачі:

Провести службову перевірку по факту події в укритті школи. Провести інспекцію стану інженерних мереж в усіх укриттях Києва. Приступити негайно. Закінчити до кінця року», — зазначив Камишін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.