Обвал потолка в школьном укрытии: КМВА обязали провести инспекцию всех укрытий Киева

По поручению главы Минстратегпрома Александра Камышина, все должно быть сделано до конца года.

Как сообщалось, в укрытии одной из столичных школ во время тревоги обрушился потолок. В КМВА объяснили, что плиты потолка быстро впитали в себя воду, набухли и в конце концов обвалился.

В Министерстве по стратегическим отраслям промышленности обязали Киевскую городскую администрацию проверить все укрытия столицы. Об этом заявил глава ведомства Александр Камышин.

Он сообщил, что отработал с командой на месте происшествия.

«В этот раз все обошлось благополучно, пострадавших нет. Но укрытия должны быть безопасными.

Поставил начальнику КМВА Попко две задачи:

Провести служебную проверку по факту происшествия в укрытии школы. Провести инспекцию состояния инженерных сетей по всем укрытиям Киева. Приступить немедленно. Закончить до конца года», - отметил Камышин.

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