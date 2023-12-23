Нужно ли платить налог за недвижимость, расположенную во временно оккупированном Крыму

Такая недвижимость не подлежит налогообложению налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

В Государственной налоговой службе ответили, подлежат ли налогообложению налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, объекты жилой и/или нежилой недвижимости, которые находятся на территории Автономной Республики Крым и находятся в собственности физлица, проживающего на материковой части территории Украины.

Так, согласно пп. 10.1.1 и пп. 265.1.1 НКУ налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в составе налога на имущество относится к местным налогам.

Порядок начисления и взимания налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, урегулирован нормами ст. 266 НКУ.

Плательщиками налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, являются юридические и физические лица, в том числе нерезиденты, являющиеся владельцами объектов жилой и/или нежилой недвижимости.

Исчисление суммы налога с объекта/объектов жилой и/или нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических лиц, производится контролирующим органом по месту налогового адреса (местом регистрации) владельца такой недвижимости в порядке, определенном пп. 266.7.1 НКУ.

Законом Украины от 15.04.2014 №1207-VII «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» с изменениями и дополнениями (далее – Закон №1207) с 20 февраля 2014 года Автономная Республика Крым признана временно оккупированной территорией Украины .

Пунктом 26 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ временно, на период действия Закона №1207, для налогоплательщиков, которые на дату утраты действия Закона Украины от 12.08.2014 №1636-VII «О создании свободной экономической зоны «Крым» и об особенностях осуществления экономической деятельности временно оккупированной территории Украины» имеют налоговый адрес и/или объекты налогообложения на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, НКУ применяется с учетом особенностей, определенных в п. 26 подраздела. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ.

Согласно пп. 1 пп. 26.1 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ на временно оккупированной территории общегосударственные и местные налоги и сборы, определенные ст. 9 и 10 НКУ, и военный сбор, определенный п. 16-1 подраздел. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ не справляются.

Учитывая указанное, объекты жилой и/или нежилой недвижимости, которые находятся в собственности физического лица, проживающего на материковой части территории Украины, расположены на временно оккупированной территории, не подлежат налогообложению налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.