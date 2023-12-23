Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Сторона, в пользу которой принято решение, имеет право на возмещение расходов на экспертизу, проведенную до подачи иска, - позиция Большой Палаты ВС

Отказ в возмещении судебных расходов на проведение экспертизы стороне, в пользу которой принято судебное решение, не согласуется с принципами разумности, добросовестности, справедливости и правовой определенности, - Большая Палата Верховного Суда отступила от выводов кассационных судов.

Лишь пять судей, которые проходят военную службу, получают судейское вознаграждение – ГСА

Решение Совета судей об обязательной выплате судейского вознаграждения мобилизованным судьям в ГСА пока решили не выполнять и дождаться решения Верховного Суда.

Как прошел конкурс на должности судей местных общих судов: интересные особенности, проблемы и кто получит должности судей

Впервые в истории судебной власти Украины основная конкуренция между кандидатами на должности судей развернулась не за суды в Киеве, Одессе, Днепре или Харькове, а за небольшие райсуды на Правобережной Украине и в западных областях страны.

Совет адвокатов объяснил, как и когда адвокаты должны подать отчет в рамках законодательства о финмониторинге Минюсту

До 11 января 2024 года адвокатские бюро, адвокатские объединения и адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально, являющиеся субъектами финмониторинга, должны заполнить отчетные документы и отправить их на электронный адрес соответствующего межрегионального управления Министерства юстиции.

Верховный Суд утвердил, может ли адвокат БПД, в отношении которого было постановлено определение о замене из-за ненадлежащей защиты интересов обвиняемого, обжаловать приговор суда

Местный суд удовлетворил ходатайство обвиняемого о замене защитника и поручил Региональному центру по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи назначить ему другого защитника.

  1. В Украине

Нужно ли платить налог за недвижимость, расположенную во временно оккупированном Крыму

16:41, 23 декабря 2023
Такая недвижимость не подлежит налогообложению налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.
Нужно ли платить налог за недвижимость, расположенную во временно оккупированном Крыму
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В Государственной налоговой службе ответили, подлежат ли налогообложению налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, объекты жилой и/или нежилой недвижимости, которые находятся на территории Автономной Республики Крым и находятся в собственности физлица, проживающего на материковой части территории Украины.

Так, согласно пп. 10.1.1 и пп. 265.1.1 НКУ налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в составе налога на имущество относится к местным налогам.

Порядок начисления и взимания налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, урегулирован нормами ст. 266 НКУ.

Плательщиками налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, являются юридические и физические лица, в том числе нерезиденты, являющиеся владельцами объектов жилой и/или нежилой недвижимости.

Исчисление суммы налога с объекта/объектов жилой и/или нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических лиц, производится контролирующим органом по месту налогового адреса (местом регистрации) владельца такой недвижимости в порядке, определенном пп. 266.7.1 НКУ.

Законом Украины от 15.04.2014 №1207-VII «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» с изменениями и дополнениями (далее – Закон №1207) с 20 февраля 2014 года Автономная Республика Крым признана временно оккупированной территорией Украины .

Пунктом 26 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ временно, на период действия Закона №1207, для налогоплательщиков, которые на дату утраты действия Закона Украины от 12.08.2014 №1636-VII «О создании свободной экономической зоны «Крым» и об особенностях осуществления экономической деятельности временно оккупированной территории Украины» имеют налоговый адрес и/или объекты налогообложения на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, НКУ применяется с учетом особенностей, определенных в п. 26 подраздела. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ.

Согласно пп. 1 пп. 26.1 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ на временно оккупированной территории общегосударственные и местные налоги и сборы, определенные ст. 9 и 10 НКУ, и военный сбор, определенный п. 16-1 подраздел. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ не справляются.

Учитывая указанное, объекты жилой и/или нежилой недвижимости, которые находятся в собственности физического лица, проживающего на материковой части территории Украины, расположены на временно оккупированной территории, не подлежат налогообложению налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Приступа
    Дмитро Приступа
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області