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Судья Максим Капустинский после службы в ВСУ остался без суда и судейского вознаграждения.

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  1. В Украине

В Кропивницком наказали вражеского информатора, который паредавал врагу данные о ВСУ и авиации

07:56, 23 декабря 2023
За это он получал от российских кураторов денежное вознаграждение.
В Кропивницком наказали вражеского информатора, который паредавал врагу данные о ВСУ и авиации
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Житель Кропивницкого признан виновным в государственной измене и приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Офис Генпрокурора.

Отмечается, что мужчина добровольно вступил в преступный сговор с представителем рф с целью оказания помощи в проведении взрывной деятельности против Украины.

Осужденный осуществлял видео- и фотофиксацию воинских частей, размещение военной техники в регионе, логистические цепочки их перемещения для последующего нанесения ракетных ударов. Также снимал территорию объектов критической инфраструктуры областного центра, в частности, железнодорожного и воздушного сообщения.

Собранные сведения передавал оккупантам. За это он получал от российских кураторов денежное вознаграждение.

Следствием установлено, что на банковский счет осужденного за проделанную работу было перечислено около 50 тыс грн.

Задержан вражеский информатор в марте 2023 года. До приговора суда он находился под стражей.

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