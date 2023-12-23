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ДСА затвердила нову схему розподілу повноважень, за якої випливає, що за цифровізацію поки відповідає заступник голови ДСА Ольга Булка.

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Працівникам апаратів судів зможуть забезпечити підвищення зарплати, — ДСА погодила перерозподіл з ВРП

Розрахунок стимулюючих виплат здійснено виходячи із 70 % від посадового окладу за період січень – грудень 2023 року для працівників апаратів судів та 40 % для працівників інших органів.

  1. В Україні

У Кропивницькому покарали ворожого інформатора, який паередавав ворогу дані про ЗСУ та авіацію

07:56, 23 грудня 2023
За це він отримував від російських кураторів грошову винагороду.
У Кропивницькому покарали ворожого інформатора, який паередавав ворогу дані про ЗСУ та авіацію
Фото: Кіровоградська обласна прокуратура
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Мешканця Кропивницького визнано винним у державній зраді та засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Зазначається, що чоловік добровільно вступив у злочинну змову з представником рф  з метою надання допомоги у проведенні підривної діяльності проти України. 

Засуджений здійснював відео- та фотофіксацію військових частин, розміщення військової техніки в регіоні, логістичні ланцюжки їх переміщення для подальшого нанесення ракетних ударів. Також знімав територію об’єктів критичної інфраструктури обласного центру, зокрема залізничного та повітряного сполучення.

Зібрані відомості передавав окупантам. За це отримував від російських кураторів грошову винагороду.

Слідством встановлено, що на банківський рахунок засудженого за виконану роботу було перераховано близько 50 тис грн.

Затримали ворожого інформатора у березні 2023 року. До вироку суду він перебував під вартою.

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