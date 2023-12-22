Конкурс на посади суддів апеляційних судів: як подати документи в електронній формі

Відповіді на найпоширеніші питання від кандидатів на зайняття 550 вакантних посад суддів апеляційної інстанції.

Вища кваліфікаційна комісія суддів актуалізувала інформацію щодо подання документів для участі в конкурсі на зайняття 550 посад суддів в апеляційних судах, оголошений 14 вересня 2023 року.

Подання документів для участі в цьому конкурсі здійснюється виключно в електронній формі за посиланням.

Відповіді на найпоширеніші питання щодо подання документів для участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах:

Раніше ми писали, що ВККС почала прийом документів від кандидатів на 550 вакантних посад суддів апеляційної інстанції.

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