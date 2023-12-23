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  1. В Україні

На Хмельниччині жінку оштрафували за систематичні прогули уроків її донькою

07:37, 23 грудня 2023
На 454 гривні оштрафували жінку, у якої семирічна дитина постійно прогулювала школу.
На Хмельниччині жінку оштрафували за систематичні прогули уроків її донькою
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На Хмельниччині оштрафували жінку за те, що вона не виконує свої батьківські обовʼязки. Про подію стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень. 

До суду звернулась адміністрація ліцею, в якому навчається семирічна школярка. Як повідомляється, дівчинка пропускала уроки без поважних причин. До справи доєднався начальник служби у справах дітей та у своєму зверненні підкреслив, що матір неналежно виконує свої обовʼязки.

Дитина була присутня лише 7 днів із 21-го навчального дня, у жовтні 2023 року 3 дні із 17-и, у листопаді також пропускала навчання без поважних причин. 

Мати дитини у свою чергу не зʼявилась на засідання суду, подавши клопотання на розгляд справи без її участі та визнала свою вину.

Суд встановив всі обставини справи і визнав її винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.184 Кодексу України і застосував до неї стягнення у виді попередження. Сума штрафу складає 454 гривні. 

Нагадаємо, що на Львівщині батька школярок оштрафували за те, що вони прогуляли 267 уроків. 

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