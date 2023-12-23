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  1. В Украине

На Хмельнитчине женщину оштрафовали за систематические прогулы уроков ее дочерью

07:37, 23 декабря 2023
На 454 гривны оштрафовали женщину, у которой семилетний ребенок постоянно прогуливал школу.
На Хмельнитчине женщину оштрафовали за систематические прогулы уроков ее дочерью
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В Хмельницкой области оштрафовали женщину за то, что она не выполняет свои родительские обязанности. О событии стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.

В суд обратилась администрация лицея, в котором учится семилетняя школьница. Как сообщается, девочка пропускала уроки без уважительных причин. К делу присоединился начальник службы по делам детей и в своем обращении подчеркнул, что мать ненадлежаще выполняет свои обязанности.

Ребенок присутствовал только 7 дней с 21 учебного дня, в октябре 2023 года 3 дня с 17, в ноябре также пропускал обучение без уважительных причин.

Мать ребенка, в свою очередь, не явилась на заседание суда, подав ходатайство на рассмотрение дела без его участия и признала свою вину.

Суд установил все обстоятельства дела и признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.184 Кодекса Украины и применил к нему взыскание в виде предупреждения. Сумма штрафа составляет 454 гривны.

Напомним, что во Львовской области отца школьниц оштрафовали за то, что они прогуляли 267 уроков.

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