Во Львовской области отца школьниц оштрафовали за то, что они прогуляли 267 уроков

Мужчине назначен штраф в 1700 гривен.

Во Львовской области суд признал мужчину виновным в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Его дочери прогуляли более 200 уроков в школе. Об этом сообщает zaxid.net.

Суд оштрафовал отца девочек на 1700 грн.

Как сообщается, его дочери в течение сентября – октября 2023 пропустили 267 уроков в школе.

Правоохранители составили в отношении отца школьниц протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Мужчина не пришел на заседание суда, но подал заявление о признании своей вины.

Отмечается, что ранее мужчину привлекали к ответственности из-за ненадлежащего ухода за детьми.

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